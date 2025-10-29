Otišao „u goste“ na Korčuli, pa iz kuće odnio novčanike, tehniku i lijekove. Uhićen je

Policijski službenici Policijske postaje Korčula dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom koji se sumnjiči za dvije krađe počinjene sredinom listopada. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog kaznenih djela krađe i teške krađe.

Prema navodima policije, osumnjičeni je prvo provalio u obiteljsku kuću 67-godišnjeg muškarca te otuđio novac, parfem i brijaći aparat.

Nekoliko dana kasnije, došao je u posjet 51-godišnjaku, a iskoristivši njegovu nepažnju, iz spavaćih soba ukućana ukrao je novčanik s osobnim dokumentima, veći iznos novca, PlayStation s džojstikom, dva tableta s punjačima te lijekove.

Nakon dovršenog istraživanja, 30-godišnjak je jutros predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.