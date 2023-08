Otac uhićenog navijača: "Neka ih oni zovu huliganima i ne znam što, ali hrvatski su građani. Najviše me frka njihovog statusa tamo"

Nakon huliganskog obračuna u Ateni policija je privela ukupno 97 hrvatskih državljana, a reporterka Nikolina Cetinić za Dnevnik Nove TV ekskluzivno je razgovarala s ocem jednog od uhićenih navijača:

"Navečer sam gledao portale, a onda sam mu poslao poruku - jesi ti tamo, je li neka frka? Uspio mi je napisati, sve je pet, nisam tamo. Nakon toga je mobitel bio ugašen i do danas nema signala", rekao je otac uhićenog pa dodao:

"Znao sam da je opasno tamo, ali mislio sam da imaju malo više pameti u glavi, da će izbjeći takve situacije".

Otac uhićenog ima samo jednu želju

Uhićeni navijač je rekao da je u redu, da imaju sve što im treba:

"Problem je što nemaju nikakav kontakt od naše strane, neki službeni. Ti klinci, ta ekipa, sumnjam da znaju koja su njihova prava. Moliš Boga da nazove, da mu kažeš da traže konzularnu zaštitu, da bi naši stupili u kontakt s njima".

"Neka ih oni zovu huliganima i ne znam što, ali hrvatski su građani. Pa neka ih tu dovuku, neka onda što već treba, ali najviše me frka njihovog statusa tamo. Kažem, sve su zaslužili, jer ne može on pričati o nikakvim pustolovinama i zabavi s dečkima, to je bilo van pameti", rekao je.

Kao roditelj ima samo jednu želju:

"Kao roditelju mi je muka. Zbog onog sistema, daleko je, nemoćan si i ne možeš ništa. Kažem, samo da se nekako dočepaju, da se netko pobrine da dođu u Hrvatsku pa neka ih procesuiraju".

Nije mi svejedno, normalno, a što reći? Glupo, nitko to nije očekivao, razočaran sam. Očitao sam mu previše vjerovao.

Ovo mu je dobra škola, samo da se završi kako treba. U principu nisu ni oni očekivali da će tako biti. Ne opravdavam naravno ništa, daleko od toga. Mislim nama je bitno da se vrati, naravno pa nek ih tu šta treba već".

Grčki odvjetnici odbili zahtjev za obranu

Otac uhićenog navijača je tražio odvjetnike u Grčkoj, ali bez uspjeha:

"Tražio sam neke odvjetnike, grčke, tamo ih samo Grk može braniti, ali dvojica, trojica su me odbila jer su kao na nekom godišnjem ili se ne žele petljati u to. U međuvremenu, nekako pokušavam doći do drugih roditelja, pa sam načuo da se pokrene incijativa da roditelji sami, pošto nitko drugi vjerojatno neće ništa poduzeti, organiziraju nekakvu zajedničku obranu.

"Cijelu sam noć razmišljao što je, kako dolaze vijesti, sve gore i gore, onda ti je jasno. Strah me zbog njega, naravno", zaključio je otac.