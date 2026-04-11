Otac snimao divlju vožnju sina (18) na autocesti. Objavio sve online. Stigla kazna policije

Brodsko-posavska policija kaznila je 18-godišnjeg vozača nakon što je njegov otac snimio i objavio video njegove prebrze vožnje na društvenim mrežama. Službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod proveli su kriminalističko istraživanje odmah nakon što se snimka pojavila na internetu.

Mladi je vozač 3. travnja oko 12 sati upravljao automobilom na dionici autoceste A3 na području Slavonskog Broda. Tom prilikom kretao se brzinom od 163 kilometara na sat, iako je na tom dijelu prometnice brzina ograničena na 130. Dok je 18-godišnjak pritiskao papučicu gasa iznad dopuštene granice, njegov roditelj je s mjesta suvozača cijeli događaj zabilježio mobitelom i podijelio javno na mrežama.

Policija je brzom reakcijom identificirala vozača, a zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 18-godišnjaku su izdali prekršajnu prijavu. Ovaj slučaj uslijedio je neposredno nakon sličnog incidenta u kojem je sankcioniran vozač koji je jurio kroz naselje i također objavio snimku svoje vožnje.

- Policijski službenici nastavljaju pojačano provoditi nadzor prometa, ali i pratiti objave na društvenim mrežama. Identificirat će se i procesuirati osobe koje svojim ponašanjem i objavama promiču, potiču ili prikazuju kršenje prometnih propisa - priopćili su iz policije i iskoristili priliku podsjetiti kako neodgovorna i prebrza vožnja nije dokaz vještine ni razlog za divljenje, nego ozbiljno ugrožavanje vlastitog života, života putnika i drugih sudionika u prometu.

- Ono što se na društvenim mrežama možda prikazuje kao „trenutak uzbuđenja”, u stvarnosti može imati teške posljedice - od novčanih kazni i pravnih sankcija do prometnih nesreća s tragičnim ishodom. Stoga upozoravamo vozače da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti i ne dovode u opasnost sebe i druge radi nekoliko pregleda, lajkova ili komentara na društvenim mrežama - napisali su u priopćenju.

Posebno apeliraju na roditelje da budu odgovoran primjer svojoj djeci. Roditelji svojim ponašanjem u prometu, stavovima i reakcijama snažno utječu na prometnu kulturu mladih vozača. Umjesto odobravanja, snimanja ili dijeljenja rizičnih i nezakonitih postupaka, roditelji trebaju poticati odgovorno, savjesno i zakonito sudjelovanje u prometu, jer upravo oni prvi uče djecu što znači odgovornost za upravljačem, piše 24 sata.