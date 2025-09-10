Otac nije mogao vjerovao što je sin učio u školi: "Kakva Sveta tri kralja!? Jesi poludio? To su venecijanski lavovi za Dalmaciju"

Poznati stand-up komičar i pisac Marko Dejanović podijelio je na Facebooku duhovitu zgodu sa svojim sinom, koji je nakon drugog dana trećeg razreda škole došao kući s novim znanjem – o hrvatskom grbu.

Kako piše Dejanović, sin je ozbiljno krenuo objašnjavati simbole: – "Prvo je mjesec i zvijezda za Zagreb, crte za Dubrovnik, Sveta tri kralja za Istru, ne, koza je za Istru, a puma sa zvijezdom je Dalmacija."

Otac priznaje da nije odmah shvatio detalje, ali ga je posebno zbunila završnica. – "Trznula me ova 'puma' na kraju. Kakva puma? Otkad je na hrvatskom grbu puma? To je kuna, sine, za Slavoniju, ne za Dalmaciju!"

No pravi šlag na tortu bila je interpretacija Istre i Dalmacije: – "I kakva Sveta tri kralja!? Jesi poludio? To su lavovi, venecijanski lavovi za Dalmaciju! Čuj, Sveta tri kralja! Šta vi učite u toj školi?!"

Objava je brzo postala viralna, a brojni su se roditelji prepoznali u situaciji – dječjim maštovitim objašnjenjima školskog gradiva koja često izmame osmijeh više nego točne definicije.

