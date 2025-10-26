Otac došao spasiti sina, ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja, pisao da radi za mafiju...

U noći s petka na subotu oko 2:30 sati ispred bara u Novom Mestu, gdje se građani i dalje okupljaju u znak prosvjeda, napadnut je 48-godišnji muškarac koji je došao po sina.

Navodno ga je sin nazvao jer mu je prijetila skupina Roma. Prema prvim informacijama, muškarca je ispred bara pretukla skupina Roma, a policija je u vezi s incidentom uhitila jednog osumnjičenika, 21-godišnjaka.

Neslužbeno se navodi da je on bio jedini koji je napao muškarca, iako policija istražuje i mogućnost da je u napad bio uključen još netko, piše Dnevnik.hr.

Žrtva je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici u subotu.

Slovenski mediji prenose kako je od posljedica premlaćivanja umro poznati lokalni ugostitelj Aleš L.

Prema izjavama policijskih dužnosnika, motiv sukoba bio je banalan.

"Povod je bio nekoliko izgovorenih riječi", rekao je Matjaž Štern iz kriminalističke policije. Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom, za što mu prijeti od pet do petnaest godina zatvora.

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.

"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice.

U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju"...

U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.

Mnogi stanovnici Novog mesta došli su zapaliti svijeće ispred kluba LokalPatriot, gdje se dogodio napad.

"Bez riječi sam", rekla je jedna mještanka koja je zapalila svijeću u društvu supruga i sina. "To je mogao biti moj suprug koji je otišao po dijete. To je užasno. Stvarno sam bez riječi", dodala je.

Jedna od mještanki na jutarnjem skupu rekla je za N1 Slovenija da je trenutna sigurnosna situacija očajna. "Živimo u strahu - djeca nemaju nade za škole, nemaju nade za autobuse", rekla je.

Na pitanje što očekuju od države, rekla je da "očekuju puno, ali neće ništa učiniti". "Do sada su nas iznevjerili“, naglasila je vidno uzrujana.

Što se tiče ostavki, rekla je da ostavka jednog ili dva ministra nije dovoljna da bi se zahtijevala njihova zamjena. "30 godina isti ljudi kližu po političkom parketu, ali nisu ništa napravili“, dodala je Novomeščanka.

Za pokojnika, kojeg je poznavala, rekla je da je bio čovjek pun poštovanja koji je uvijek pronalazio lijepu riječ za svakoga. "Bio je izniman otac. Imam samo lijepe riječi za njega, ne zato što je pokojni, nego zato što je to istina. Ostavio je iza sebe obitelj koja ga je još uvijek trebala, nemam riječi."