Osvježen pješački prijelaz u Vukovarskoj: “Vozači ga konačno trebaju početi poštovati”

Predsjednik Gradskog kotara Mejaši i HDZ-ov gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, Toni Piplica, izvijestio je da je jutros obnovljen pješački prijelaz u Vukovarskoj ulici, zapadno od trgovačkog centra.

Kako navodi, obnova je provedena na temelju molbe kotara, a cilj je povećati sigurnost pješaka u ovom izrazito prometnom dijelu grada. Frekvencija prometa u Vukovarskoj ulici izuzetno je visoka, mnogi vozači kreću se prebrzo, a dosadašnje označavanje prijelaza često nije bilo dovoljno vidljivo.

“Pješački prijelaz nije bio uvažavan od strane vozača, stoga je bolje označavanje bilo nužno kako bi vozači konačno uočili da se tu nalazi prijelaz koji pješaci svakodnevno koriste”, poručio je Piplica.

Pješački prijelaz obnovljen je u prepoznatljivim crveno-bijelim tonovima, a lokalna samouprava očekuje da će bolja vidljivost doprinijeti odgovornijem ponašanju vozača i sigurnijem prelasku ulice za sve stanovnike Mejaša i okolice.