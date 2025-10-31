Osvanula poruka za gradonačelnika Solina: "Autor me čak pokuša uhvatit..."

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević ponovno je na društvenim mrežama podijelio zanimljiv trenutak iz svakodnevnog rada na terenu. Ovoga puta, kako kaže, prilikom nedavnog posjeta mjesnom odboru Srednja Strana, dočekala ga je neobična poruka – ispisana na zidu.

"Sugrađani postaju sve kreativniji u načinu kako gradonačelniku poslati poruku", započeo je Ninčević svoj objavu, opisujući situaciju koja ga je i nasmijala i zaintrigirala.

Gradonačelnik je objasnio kako je, u cilju povećanja sigurnosti pješaka – posebno djece – dao nalog da se na dijelu nogostupa u Ulici Petra Kružića, ispod dječjeg igrališta, postave stupići koji bi spriječili nepropisno parkiranje vozila.

"Ta ideja nije baš svima dobro 'legla', pa su gradonačelniku na zidu ispisali poruku", napisao je Ninčević uz emotikone smijeha, priznajući da ga je gesta građana, unatoč poruci, nasmijala i osvojila svojom kreativnošću.

"Moran priznat da je poruka originalna, kreativna i simpatična (autor me čak pokuša uhvatit na osjećaje ostavljajući uz poruku i srdašce)", dodao je gradonačelnik.

Ipak, uz dozu humora i razumijevanja, Ninčević je jasno poručio kako sigurnost ostaje prioritet: "Siguran sam da se autor(i) neće ljutit, ali sigurnost dice je ipak na prvom mistu."