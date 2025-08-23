OSUMNJIČENE ZA NIZ PROVALA Djevojke upadale u stanove i odnijele nakit vrijedan više od 10 tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije hrvatske državljanke u dobi od 26 i 19 godina, zbog osnovane sumnje u imovinska kaznena djela, počinjena za vrijeme dok su tijekom mjeseca kolovoza boravile na zadarskom području.

Obje se sumniiči da su s ciljem da se nepripadno materijalno okoristie, dogovorno i po prethodno smišljenom planu u razdoblju od 08. do 15. kolovoza počinile pet kaznenih djela teških krađa, provaljivanjem podesnim alatom u kuće i stanove, odakle su otuđivale uglavnom novac i zlatninu.

Naime, sumja se kako su dana 13. kolovoza u poslijepodnevnim satima u Sukošanu provalili u kuću odakle su na štetu stranih državljanki otuđile novac, dokumente i vrijedan nakit; zlatni lanac i prsten.

Slijedećeg dana, 14. kolovoza su u Zadru, na predjelu Bili brig provalili u dva susjedna stana odakle su također na štetu 39- i 32-godišnjeg vlasnika otuđile novac i više komada zlatnine.

Isto tako da su 15. kolovoza podesnim alatom na predjelu Voštarnice provalili u stan 34-godišnjaka, odakle su otuđile razni zlatni nakit.

Nadalje, sumnjiči ih se da su u razdoblju od 09. do 14. kolovoza u Zadru, na predjelu Višnjika provalili u stan 73-godišnjeg vlasnika, odakle su otuđili razni vrijedni nakit, a da su na Obali kneza Branimira provalili u stan 48-godišnje vlasnice, gdje su isprerturali stvari.

Sveukupna materijalna šteta se još utvrđuje, dok se vrijednost nakita procjenjue na preko 10 tisuća eura.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protv obje osumnjičene slijede kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.