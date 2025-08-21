Osumnjičen za iznudu u Šibeniku: Prijetnjama prisilio žrtvu na plaćanje

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom osumnjičenim za iznudu na štetu 42-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u vremenskom razdoblju od početka mjeseca kolovoza 2024. godine do sredine mjeseca kolovoza 2025. godine u Šibeniku, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, ozbiljno prijetio oštećenom radi naplate nepostojećeg duga, te mu je oštećeni u više navrata dao novčani iznos od ukupno 1400 eura.

Osumnjičeni 34-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.