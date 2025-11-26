Osudili nezaposlenog oca šestero djece jer je vozio drva koja su mu poklonili

Saša je proglašen krivim i osuđen jer je u starom kombiju prevozio nešto drva koje mu je darovao prijatelj.

Prema ovotjednoj presudi, on je oko 15.40 sati zatečen u Petrinji kako kombijem prevozi tri metra hrasta i metar topole, a “porijeklom s izvanšumske površine (kuća, potkućnica), bez teretnog lista, odnosno popratnice izdane od šumarije”.

KAZNA 150 EURA

Saša (37) je nezaposleni otac šestero malodobne djece i prima socijalnu pomoć. Kaže kako je drva dobio od prijatelja s kojim se dogovorio da mu okrči okućnicu, a od ispiljenih drva nešto ostane prijatelju, a nešto njemu.

“Nisam imao nikakvu lošu namjeru jer sam drva dobio, a uopće mi nije bilo poznato da su ta drva trebala biti obilježena. Nisu porušena u šumi, već kraj kuće. Imao sam dogovoreno s jednim čovjekom da mu prodam ta drva jer mi je trebao novac za obitelj.

Ali, tom prilikom drva su mi oduzeta. Radio sam ta drva sa suprugom i djecom cijeli dan i stvarno nisam imao nikakvu lošu namjeru. Ja vas molim da mi se ta drva vrate”, zavapio je siroti Saša na sudu.

Sutkinja ga je na koncu proglasila krivim i mora platiti 150 eura kazne, ali drva mu je odlučila vratiti premda je zakonom propisano da se moraju oduzeti u ovakvim slučajevima.

CIJENA DRVA

“Nije dovoljno da je mjera oduzimanja predmeta zakonom propisana kao obvezna, već se sud prilikom donošenja odluke rukovodi načelom razmjernosti određenim Ustavom RH.

Prema ocjeni suda, izricanjem novčane kazne ostvaruje se svrha kažnjavanja, dok bi oduzimanje drva bilo nesrazmjerno težini počinjenog prekršaja i socijalnom statusu okrivljenika“, zaključila je sutkinja.

Inače tri metra ogrjevnog hrasta i metar topole u tom se kraju mogu privatno nabaviti za 150 do 200 eura, otkrivamo pregledom malih oglasa na širem sisačkom, petrinjskom, kutinskom i bjelovarskom području, piše Danica.hr.