OSUĐEN POLICAJAC KOJI JE GLUMIO TAXI MEĐUNARODNOM KRIMINALCU! Službenom Octavijom prevozio ga do granice, kažnjen radom za opće dobro

Policajac Postaje granične policije Imotski osuđen je pred Županijskim sudom zbog kazneno djela zlouporabe položaja i ovlasti – Stanislav R. (36) iskoristio je svoj položaj, ali i službeno vozilo te je višestrukog osuđenika prevozio po Hrvatskoj do ilegalnog graničnog prijelaza s BiH. Sve je priznao pa mu je 11 mjeseci zatvora zamijenjeno radom za opće dobro – za svaki dan zatvora mora odraditi dva sata rada – plus ima platiti sporednu novčanu kaznu od gotovo deset tisuća eura. Kazna je točno 9.987 eura što predstavlja 264 dnevna dohotka. I naravno mora platiti troškove postupka. Sve to mora platiti šest mjeseci od pravomoćnosti presude, a kako je sve priznao, tako je presuda splitskog Županijskog suda postala pravomoćna – danas.

'Taxi' za međunarodnog kriminalca

Prema optužnici USKOK-a po kojoj je dakle osuđen, odnosno koju je priznao, Stanislav je 4. studenog 2020. godine u nakani da Draganu Gajiću omogući da nezakonito boravi na teritoriju RH i nezakonito ulazi i izlazi s teritorija države, Gajića za kojim su 'raspisane međunarodne tjeralice na temelju presude Općinskog suda u Nikšiću u Crnoj Gori kojom je osuđen na zatvorsku kaznu zbog teške krađe na godinu i četiri mjesec zatvora te presude sarajevskog suda zbog organiziranog kriminala tj. šverca droge na tri godine zatvora', vozio do ilegalnog graničnog prijelaza. Služio je dakle kao 'Taxi' za međunarodnog kriminalca!

Prema presudi, dva puta ga je vozio službenom Škodom Octaviom po Hrvatskoj, osim tog 4. studenog to je napravio i 24. studenog iste godine, dakle policijskim vozilom ga je dovezao do granične crte s BiH, kod ilegalnog prijelaza u zaseoku Maršići, 'čime je tako višestrukom osuđeniku Draganu Gajiću omogućio da slobodno boravi i kreće se na hrvatskom teritoriju'.