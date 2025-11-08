Ostojić o prosvjedu u Splitu: "Posli prosvjeda će TorĆaci samo 300 metara dalje, ravno na after"

U 11 sati na splitskoj Rivi počinje prosvjed navijačke skupine Torcida, organiziran kao znak podrške osobama uhićenima nakon incidenta na Blatinama u ponedjeljak.

Na događaj je kratkom, ali oštrom objavom reagirao saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.

"Posli prosvjeda će TorĆaci samo 300 metara dalje, ravno na after", napisao je Ostojić, aludirajući na to da se u istom dijelu Splita istoga dana održava i koncert srpskih turbofolk izvođača Peđe Jovanovića i Milice Pavlović.