Oštetio tuđu stvar i javno poticao na nasilje i mržnju, predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Policijske postaje Makarska proveli su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kaznena djela Oštećenje tuđe stvari i Javno poticanje na nasilje i mržnju.

"6. studenoga 2025. godine zaprimljena je dojava da je na kamenome zidu na šetnici u Makarskoj crnim sprejem ispisan grafit uvredljivog sadržaja, te nacrtan simbol s četiri jednaka kraka pod pravim kutom.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je i također, 3. studenoga 2025. godine na ogradnom zidu zdravstvene ustanove ispisao grafit sadržaja koji potiče na mržnju.

Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela muškarac je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom", izvijestili su iz splitske policije.