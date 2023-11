OSJETITE ČAROLIJU ADVENTA U RODNOM MJESTU DJEDA MRAZA Ove godine putovanje nikad jeftinije!

Tisuće čarobnih lampica i šarenih ukrasa, sa štandova se šire mirisi slasnih delicija, ulicama se ore božićne pjesme, promrzli prsti u rukavicama grle čašu toplog napitka… Advent je zaista posebno doba godine koje svi rado iščekujemo i veselimo mu se, a posebno je čarobno u zemlji Djeda Mraza koja u prosincu oblači svoje najraskošnije ruho.

Postoji li zaista osoba na svijetu koja ne želi posjetiti Laponiju, ili još bolje, koji to roditelj ne bi volio odvesti svoje dijete u obećanu zemlju za klince? Iako su cifre organiziranih putovanja uistinu paprene, dobra je vijest da postoje puno povoljnije alternative, piše Putni Kofer.

Djed Mraz goste dočekuje na aerodromu

Ako idete agencijom na četverodnevno putovanje, platit ćete tu sreću od 1000 do 1200 eura po osobi, a ako vas je četvero (roditelji i dvoje djece), izračunat će i prvašić da je to blizu 5 tisuća eura. To se odnosi samo na smještaj i zračni prijevoz, a svaki dodatni izlet plaća se minimalno 100 eura po osobi. Okvirno, ovim ćete putovanjem potrošiti budžet na božićne poklone za narednih nekoliko godina. I još nekoliko godina…

No, upravo je stigla vijest kako je prvi ikada Ryanair sletio na aerodrom Rovaniemi. I pogodite tko je dočekao goste? Naravno, Djed Mraz! Riječ je o ruti koja od početka studenog povezuje Milano sa sjeverom Europe, a trenutno se karte u jednom smjeru mogu kupiti za samo 83 eura u prosincu, odnosno 74 eura u siječnju 2024. godine.

Ako se u tu cifru uračuna Ryanairov let iz Zagreba do Milana, koji u prosincu možete pronaći za 18 eura, odnosno 15 eura u siječnju, to znači da će vas putovanje u jednom smjeru stajati 100 eura i manje, što je nekoliko puta jeftinije nego da putujete preko agencija. Smještaj u Rovaniemiju za 3 noći stajat će vas maksimalno oko 300 eura – i to u apartmanu 200 metara od centra, s ocjenom Fabulous i rejtingom iznad 8, što je na Bookingu izvrsna ocjena.

Izlete, naravno, morate platiti, a ponude možete pogledati na nekoj od platformi GetYourGuide, koja je pouzdana. Skijanje, snowboarding, planinarenje, vožnja saonicama koje vuku haskiji ili sobovi, ribolov u rupi na ledu… Izbora zaista ima puno, a jedan od izleta koji ne smijete propustiti je promatranje polarne svjetlosti ili Aurore Borealis, magičnog fenomena koji se pojavljuje u razdoblju od listopada do travnja.

Za pravi, autentični doživljaj najbolje je ipak doći u prosincu

Rovaniemi je jedan od najudaljenijih gradova u Europi. Broji nešto više od 63.000 stanovnika, a do osamdesetih godina prošlog stoljeća posjećivala ga je tek šačica znanstvenika i velikih pustolova u potrazi za bajkovitim krajolicima. Sve se promijenilo 1985. kada je proglašen rodnim mjestom čovjeka s bijelom bradom! Danas je prepun vilenjaka, sobova i snjegovića, a godišnje ga posjeti više od 500.000 turista.

Turisti stižu tijekom cijele godine, no za pravi, autentični doživljaj najbolje je ipak doći u prosincu. Iako su temperature ovih dana u prosjeku oko minus 10 stupnjeva Celzija, ovdje će vas dočekati nevjerojatna prirodna bogatstva, veličanstvena božićna atmosfera i ured Djeda Božićnjaka, kojeg možete posjetiti i fotografirati se za uspomene koje će trajati cijeli život, javlja Pun Kofer.

