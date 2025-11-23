Osijek više nije zadnji. Sopićeva momčad izvukla bod protiv Lokomotive

U pretposljednjoj utakmici 14. kola SHNL-a Osijek i Lokomotiva na Opus Areni podijelili su bodove odigravši 1:1. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena golom Marka Pajača, a domaćin je u nastavku izjednačio preko Luke Jelenića.

Ovim remijem Osijek, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, je stigao posljednji Vukovar te je zbog bolje gol-razlike napustio dno ljestvice.

Lokomotiva se nakon ovog susreta drži na šestom mjestu SHNL-a.