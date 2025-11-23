Close Menu

Osijek više nije zadnji. Sopićeva momčad izvukla bod protiv Lokomotive

Lokomotiva se nakon ovog susreta drži na šestom mjestu SHNL-a

U pretposljednjoj utakmici 14. kola SHNL-a Osijek i Lokomotiva na Opus Areni podijelili su bodove odigravši 1:1. Gosti su poveli pred kraj prvog poluvremena golom Marka Pajača, a domaćin je u nastavku izjednačio preko Luke Jelenića.

Ovim remijem Osijek, kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić, je stigao posljednji Vukovar te je zbog bolje gol-razlike napustio dno ljestvice.

Lokomotiva se nakon ovog susreta drži na šestom mjestu SHNL-a.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0