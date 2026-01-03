Osijek predstavio pojačanje, stiglo im je dijete Hajduka

Hrvatski veznjak Tonio Teklić (26) vratio se u SuperSport HNL te će karijeru nastaviti u redovima Osijeka. Vijest je klub potvrdio putem društvenih mreža.

Ranije se nagađalo da bi bivši igrač Hajduka na Opus Arenu trebao stići na posudbu iz poljskog Widzewa Łódźa, no Osijek zasad nije službeno potvrdio ni demantirao uvjete transfera. Teklić je u poljski klub stigao prošlog ljeta, potpisavši ugovor do 2029. godine.

U Widzewu ga je u početku vodio Željko Sopić, ali je nakon njegova odlaska 26-godišnji veznjak izgubio mjesto u momčadi. U jesenskom dijelu sezone upisao je osam nastupa i ukupno 120 minuta igre, bez statusa standardnog prvotimca.

„Tonio Teklić prvo je novo ime u 2026. godini koje će pojačati Bijelo-plave. Tonio, dobro nam došao!“, objavio je Osijek na svojoj Facebook stranici.

Tijekom karijere Teklić je nastupao za Varaždin, Hajduk, Erzurumspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor i Hrvatski dragovoljac. Najbolje partije pružao je u Varaždinu, gdje je između 2021. i 2023. godine u 74 nastupa postigao 13 pogodaka i upisao devet asistencija.

Osijek je ranije već potvrdio i povratak Borne Barišića, a dolaskom Teklića dodatno je ojačao konkurenciju u veznoj liniji. Prema Transfermarktu, tržišna vrijednost 26-godišnjeg veznjaka iznosi 600 tisuća eura.