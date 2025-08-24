OSIJEK – HAJDUK 0-2: Splićani upisali četvrtu pobjedu i zadržali stopostotnu učinkovitost

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 18:30 igrali protiv Osijeka na Opus Areni utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a. Kao pobjednik iz igre je izišla momčad Hajduka koja je slavila rezultatom 0:2 zahvaljujući golovima Livaje iz 11. minute i Šege iz 66. minute. Hajduku je ovo bila četvrta prvenstvena utakmica i četvrta u kojoj su upisali pobjedu, a treća u kojoj nisu primili pogodak.

Već je u prvoj minuti Krovinović pokušao iz daljine, no lopta je otišla visoko preko gola. Dvije je minute kasnije Vrbančić pokušao lijevom, otišlo je preko grede. U sedmoj je minuti Hajduk imao korner, Krovinović je ubacio, a Mkrtchyan je odbio u novi s druge strane. Izvođač je isto bio Krovinović, no ubacio je nisko, a Jakupović je odbio u aut. U devetoj su minuti pokušali Osječani nakon prolaska po lijevoj strani, Ivušić je izbio u korner, no nije bilo opasnosti po gol Splićana. U 11. je minuti Hajduk poveo: Karačić je iščeprkao loptu i produžio Bambi koji je povukao po sredini i dodao za Livaju u sredinu koji je klizeći poslao loptu između dvojice Osječana i pospremio loptu u mrežu za 0:1. U 14. je minuti Bukvić prošao lijevo, Šarlija je uklizao na vrijeme i odbio u korner, a Splićani su se obranili.

U 18. je minuti Šego ubacio u peterac, ali Hasić je odbio. Pet je minuta kasnije Raçi poslao krasnu dijagonalu prema Karačiću koji je ubacio u peterac, ali Mkrtchyan je odbio u novi korner. U 25. je minuti Pukštas pucao lijevom, Mkrtchyan je odbio u još jedan korner koji je izveo Krovinović, no nije bilo opasno po Osječane.

U 34. je minuti Šarlija uklizao Jakupoviću, on je ostao ležati, no pridignuo se ubrzo. Dvije je minute potom pokušao Pukštas, lopta nije išla u okvir gola. U 38. je minuti Krovinović pucao iz daljine snažno, a Mkrtchyan je glavom skrenuo loptu u korner. Dvije je minute zatim Raçi pokušao iz daljine, no ni to nije otišlo u okvir gola.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo rezultatom od 11. minute.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenama u oba sastava, kod Osijeka su izišli Babec i Shopov, a ušli Toure i Petrusenko, dok je Durdov zamijenio Bambu. Zaiskrilo je odmah po početku poluvremena jer je Čolina pogodio Pajazitija u glavu, a igra nije zaustavljena. Trener Garcia tražio je i prekršaj na Durdovu, a dobio je žuti karton. U 49. je minuti požutio još netko na Hajdukovoj klupi nakon što su tražili prekršaj Hasića na Livaji koji ih je pretrpio nekoliko u svega par sekudni. Četiri je minute potom Vrbančić pobjegao Pajazitiju, no nije bilo opasnosti. U 54. je minuti Bukvić dodao povratnu loptu za Jakupovića, ali njegov je šut blokirao Krovinović. Dvije je minute potom pokušao Čolina iskosa, no neprecizno. U 58. se minuti Šarlija nakon duela s Toureom uhvatio za zadnju ložu i ostao ležati. Intervenirala je liječnička ekipa, a on se pridigao i nastavio, no ne zadugo. Kada se vratio u igru, ponovno je sjeo, a zamijenio ga je Mlačić.

U 62. je minuti Livaja dobio žuti karton zbog zadržavanja igre, ali prethodnih pet prekršaja na njemu nije zaslužilo karton. Dvije je minute zatim Durdov je oduzeo loptu i dodao Pukštasu koji se sjurio u šesnaesterac domaćina i šutirao, ali nedovoljno opasno za Malenicu. U 66. je minuti Hajduk povećao vodstvo: Pukštas je izborio loptu, dodao Krovinoviću, a on produžio do Livaje čije je savršeno ubacivanje ispratio Šego i zabio glavom pored Mkrtchyana i Malenice za 0:2. U idućem je napadu Hajduka Šego izborio korner, a tri je minute potom Živković zamijenio Jakupovića. Potom je uslijedio trominutni prekid igre zbog toga što je baklja progorila mrežu Ivušića pa se čekalo s krpanjem.

U 75. je minuti Ivušić obranio volej Živkovića poslavši loptu u korner iz kojeg domaćini nisu konkretnije zaprijetili. Tri je minute kasnije Pukštas oduzeo loptu Vrbančiću i produžio za Livaju čiji udarac odlazi preko gola. U 80. su minuti Jugović i Mikolčić ušli umjesto Čoline i Vrbančića. Dvije je minute zatim Livaja zatresao mrežu, no sviran je faul u napadu. Potom je Mkrtchyan ostao ležati i tražio je zamjenu, međutim, Osijek nije imao više zamjena pa mu se pomoć ukazivala izvan granica igrališta. Tada je Kalik zamijenio Pukštasa, a nekoliko se sekundi kasnije Mkrtchyan vratio u igru. U 87. je minuti Mikolčić pokušao iznenaditi Ivušića, ali nije bio precizan. Golman je Hajduka zatim dobio žuti zbog zadržavanja igre. U 90. su minuti strijelce Livaju i Šegu zamijenili Benrahou i Melnjak.

U trećoj minuti desetominutne sudačke nadoknade Benrahou je ubacio, Melnjak pucao glavom, a Malenica je skinuo čisti zicer. U međuvremenu je Kalik prokrvario iz arkade, morala je intervenirati liječnička služba usprkos Kalikovu brisanju krvi dresom. U petoj je minuti požutio Pajaziti, a Omerović je pokušao zaprijetiti izvana, no Ivušić je bio siguran.

To je ujedno bila posljednja prilika susreta u kojoj je Hajduk zasluženo slavio i zadržao stopostotnu učinkovnitost.

OSIJEK: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

Klupa: Curcija, Hlapčić, Vrbanac, Jugović, Toure, Petrusenko, Farkaš, Žeravica, Živković, Jelenić, Cvijanović, Mikolčić

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Kalik, Melnjak, Mlačić, Brajković, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak, Benrahou