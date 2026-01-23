Osam godina nakon smrti fra Josipa Marcelića: Sukoišan ga se i dalje sjeća – crkva bila ispunjena do posljednjeg mjesta

Na Sukoišanu je 20. siječnja obilježena osma obljetnica smrti fra Josipa Marcelića, franjevca trećoredca glagoljaša koji je najveći dio života proveo u samostanu uz crkvu Svete Obitelji u Splitu. Misu zadušnicu pohodio je velik broj vjernika, a okupljanje je još jednom potvrdilo da je fra Josip ostao snažno prisutan u sjećanju Splićana i ljudi iz šire okolice.

Misno slavlje predvodio provincijal fra Branko Lovrić

Svetu misu predvodio je fra Branko Lovrić, provincijal franjevaca trećoredaca glagoljaša, u zajedništvu sa župnikom i gvardijanom fra Petrom Grubišićem, duhovnikom Hrvatske udruge Benedikt don Mladenom Parlovom te više svećenika.

U homiliji je fra Lovrić istaknuo da je fra Josip ostavio dubok trag kao svećenik i fratar, podsjetivši i na njegov teološki rad, knjige koje je napisao te aktivnosti poput organiziranja hodočašća i duhovnih susreta. Govor je zaključio porukom nade, uz uvjerenje da je fra Josip "kao vjerni sluga" ušao u radost Gospodina, piše Hrvtaska udruga Benedikt.

Nakon mise održan je program "Svjedočanstva" za okruglim stolom u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, koja ove godine obilježava 15. obljetnicu djelovanja. Udrugu je, uz ostalo, utemeljio i duhovno pratio upravo fra Josip Marcelić. Program je vodio predsjednik udruge Radoslav Zaradić, a sudionici su govorili o fra Josipovu životu i radu iz osobne perspektive.

Časna sestra Dominika Grgat posvjedočila je o dugogodišnjoj suradnji koja je, kako je navela, započela 1980. godine kroz seminare, duhovne obnove i karizmatske susrete, naglašavajući njegovu posvećenost ljudima i snažnu duhovnu motivaciju.

Don Mladen Parlov u svom je izlaganju izdvojio tri važna “oslonca” u fra Josipovu djelovanju: euharistiju, marijansku pobožnost te ljubav prema Domovini, koju je povezao i s nastankom Udruge Benedikt.

Petar Jurčević je fra Josipov pristup opisao kroz odnose prema Bogu, Isusu Kristu, Duhu Svetomu i Blaženoj Djevici Mariji, uz zaključak da je sve bilo usmjereno služenju čovjeku. Njegovo svjedočenje završilo je anegdotama iz fra Josipova života, koje su, kako je istaknuto, nasmijale okupljene, javlja Hrvtaska udruga Benedikt.

Trajno mjesto u sjećanju vjernika

Obilježavanje obljetnice završilo je u ozračju zahvalnosti i prisjećanja, uz poruku da fra Josip Marcelić i dalje mnogima ostaje važan duhovni oslonac i nadahnuće.