Organizator Thompsonovg koncerta platio bolnički račun Imoćaninu koji je od emocija završio na infuziji

Tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, zdravstvene službe imale su pune ruke posla – ukupno su zbrinule 1179 osoba. Među njima je bio i Josip Rašić iz Imotskog, mladić koji je preko noći postao internetska senzacija.

Naime, snimka koja prikazuje Josipa na bolničkom krevetu, spojenog na infuziju dok iz petnih žila pjeva Thompsonovu pjesmu “Moj dida i ja”, bez propuštenog stiha, oduševila je pola milijuna ljudi i proširila se društvenim mrežama munjevitom brzinom.

Josip je za portal Direktno ispričao što se dogodilo:

“Bio sam na koncertu. Emocije su me preplavile na pjesmu ‘Gospin dom’. Tu me sastavilo. Došla je hitna, izvadila mi je krv. Bio sam čist, napuhao sam 0,0. Mislili su da imam moždani udar i odveli me na žurni CT u bolnicu. Držali su me tamo skoro pet sati. Nije mi zapravo bilo ništa, nije bilo ni alkohola ni drugih opojnih sredstava. Čudili su se, a ja sam ih pitao: ‘Zar ja trebam išta uzimati za Thompsonov koncert za koji živim?’ Od sreće sam se izvalio, ništa drugo.”

Josip je završio u Vinogradskoj bolnici, gdje su mu obavljene pretrage, uključujući CT glave. Iako su nalazi bili uredni, račun za bolničke usluge nije bio malen. Udruga Imota odmah se ponudila pomoći, ali se tada uključio Mirko Gudelj, jedan od ključnih ljudi u organizaciji odlaska na koncert, te velikim srcem poručio – on će podmiriti cijeli iznos Josipova liječenja, objavio je Josip na svom Facebooku.