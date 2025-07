Imoćanin koji je pjevao Thompsonov hit na infuziji: "Nisu vjerovali da nisam ni pijan niti drogiran…"

Mladić Josip Rašić iz Imotskog, čija je snimka na kojoj pjeva "Moj dida i ja" dok leži priključen na infuziju obišla društvene mreže, kaže da su emocije bile jače od svega, piše Direktno.hr.

Tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu zdravstvene službe zbrinule su 1179 osoba. Među njima je i Josip Rašić iz Imotskog, mladić koji je postao viralan kada je Facebook grupa "Imocki Crnjaci 2.0" podijelila video na kojem Josip, spojen na infuziju na bolničkom krevetu, iz petnih žila pjeva pjesmu "Moj dida i ja", ne propuštajući niti jedan stih, zajedno s pola milijuna ljudi. Portal Direktno pronašao je mladića na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Bio sam na koncertu. Emocije su me preplavile na pjesmu 'Gospin dom'. Tu me sastavilo. Došla je hitna, izvadila mi je krv. Bio sam čist, napuhao sam 0,0. Mislili su da imam moždani udar i odveli me na žurni CT u bolnicu. Držali su me tamo skoro pet sati. Nije mi zapravo bilo ništa, nije bilo ni alkohola ni drugih opojnih sredstava. Čudili su se, a ja sam ih pitao: 'Zar ja trebam išta uzimati za Thompsonov koncert za koji živim?' Od sriće sam se izvalio, ništa drugo", rekao je Josip iz Imotskog kojem cijeli dan zvoni telefon, nakon što se snimka proširila.

"Ona je za moga dida…"

Po Josipa je hitna došla i prije pjesme "Moj dida i ja", ali mladi Imoćanin, pored dobrog razglasa i mnogobrojne publike koja pjeva, nije mogao ne čuti. Pjesma ga je pogodila čak i u ne baš najboljem općem zdravstvenom stanju. "Pjevao sam to za moga pokojnog dida Šalu. On bi me vodio na jedno brdo u Šušnjare s kojeg bismo gledali Imotsko polje, slično kao u pjesmi", rekao je Josip.

Ovo je najbolja snimka s Thompsonovog koncerta: Ni infuzija ga nije spriječila

"Daj Bože da ovo što je bilo na Hipodromu svatko doživi. Ne da završe na infuziji kao ja, već da dožive tu sreću i radost koju sam ja doživio. Pjesma 'Moj dida i ja' me posebno pogodila jer je moj dida preminuo prije dvije godine. Samo da poručim, dobro sam i žao mi je što nisam bio kada je Thompson pjevao 'Čavoglave'", kaže veseli Imoćanin kojem želimo brz oporavak od vikenda i da ga hitovi "Bojna Čavoglave" i "Moj dida i ja" spremnog i zdravog dočekaju nekom drugom prilikom.