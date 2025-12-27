Oprez na cestama: Skliski kolnici, magla i moguća poledica

Prema izvješću Hrvatski autoklub, vozače danas na brojnim prometnicama očekuju zahtjevni zimski uvjeti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti zemlje. Na pojedinim dionicama mogući su i odroni.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez: potrebno je prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavati veći sigurnosni razmak između vozila te na put ne kretati bez propisne zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta, na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za sva vozila bez odgovarajuće zimske opreme. Vozačima se preporučuje da prije polaska provjere stanje na cestama i prometna ograničenja.