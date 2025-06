Društvenim mrežama kola fotografija rampe u moru. Jadrolinija: "Radi se o redovnom održavanju"

Unatoč nedavnom remontu u brodogradilištu Viktor Lenac, Jadrolinijin trajekt Marko Polo ponovno je bio izvan funkcije, a kvarovi se nižu jedan za drugim. Problemi su započeli odmah nakon što je brod isplovio iz Splita na probnu vožnju prema Hvaru. Već na početku plovidbe došlo je do ozbiljnog tehničkog problema – otkazale su dvije turbine na glavnim motorima. Zbog toga je Lučka kapetanija zabranila pristajanje trajekta u trajektnu luku, pa je brod bio prisiljen usidriti se u Sjevernoj luci.

Problemi? Ovaj put, nema brige

Nakon inicijalnog kvara, planirano je da se, po završetku popravka, obavi nova probna vožnja. Ako bi ta vožnja prošla bez poteškoća, Marko Polo bi ponovno bio vraćen u redovnu plovidbu na liniji Split – Stari Grad (Hvar). To se u konačnici i dogodilo i ovaj trajekt je vraćen u plovidbu u redovnoj liniji.

No jutros je nova fotografija na društvenim mrežama zabrinula putnike. Naime, kruži fotografija trajekta kojemu je rampa položena u more, pa su se brojni putnici zabrinuli za sigurnost trajekta Marko Polo. Mnogi su pomislili da je riječ o novom padu ili kvaru rampe. No iz Jadrolinije demantiraju sve navode putnika.

"Na trajektu Marko Polo nije došlo do izvanrednog događaja. Radilo se o redovnom održavanju rampe, te se položaj prilagođavao radovima", otkrili su iz Jadrolinije za Dalmaciju Danas.

U svakom slučaju, građani nemaju razloga za brigu – riječ je o redovnom održavanju rampe.