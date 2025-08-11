Opet pijan za volanom motora. Zaustavila ga policija pa završio na Bilicama

Policijski službenici Policijske postaje Trogir u subotu zaustavili 36-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja mopedom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,55 g/kg. S obzirom na to da je 36-godišnji višestruki ponavljač jednog od najtežih prometnih prekršaja -vožnje pod utjecajem alkohola i u proteklih godinu dana već dva puta je zbog toga prekršajno prijavljivan, uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od šest dana, nakon čega je predan u zatvor.