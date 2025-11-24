Općina Seget dodjeljuje jednokratnu pomoć učenicima, otvorene prijave

Općina Seget obavještava učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Mjera je usmjerena na financijsku potporu učenicima i njihovim obiteljima tijekom školske godine, a visina pomoći određena je prema razini obrazovanja.

Učenici srednjih škola mogu ostvariti jednokratnu potporu u iznosu od 200 eura. Učenici osnovne škole Kralja Zvonimira u Segetu Donjem mogu ostvariti potporu u iznosu od 200 ili 400 eura, ovisno o ispunjenju propisanih uvjeta.

Zahtjevi se zaprimaju do 5. prosinca 2025. godine u prostorijama Općine Seget, na adresi Trg hrvatskog viteza Špiro Ševo Frzelin 1 u Segetu Donjem, svakim radnim danom od 8:00 do 11:00 sati.

Sve potrebne informacije, uvjete i obrasce zainteresirani mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama Općine Seget.