Općina Podstrana uložila 220 tisuća eura u 320 metara ulice u Sv. Martinu

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić danas je obišao dovršene radove na rekonstrukciji ulice Dolac u duljini oko 320 metara, u naselju Sveti Martin. Ovaj važan projekt donosi brojne koristi za mještane i poboljšava kvalitetu života u tom području.

Evo što sve projekt obuhvaća:

Javna rasvjeta: Rekonstrukcija uključuje novu, ekološku LED rasvjetu. Postavljeni su novi rasvjetni stupovi visine 6 metara i ekološke i energetski učinkovite LED svjetiljke, koje omogućuju bolje osvjetljenje i veću sigurnost na ovom dijelu Podstrane.

Sustav odvodnje i vodoopskrbe: U suradnji sa tvrtkom Vodovod i kanalizacija Split, izgradili smo novi sustav fekalne odvodnje kroz cijelu ulicu. Također smo zamijenili stari, dotrajali sustav vodoopskrbe, čime smo osigurali stabilniji i učinkovitiji vodovod za sve naše mještane.

Podzemni visokonaponski kabel: U suradnji sa tvrtkom HEP ODS Split, postavljen je novi visokonaponski kabel kroz cijelu dužinu ulice, čime povećavamo sigurnost elektroenergetskog sustava.

Rekonstrukcija kolnika: Nakon završenih svih infrastrukturnih radova, uklonili smo oštećene betonske slojeve i obnovili nosivu kolničku konstrukciju novim AB slojem, jer je postojeća podloga bila jako loša. Na kraju, cijela ulica je dobila novi asfaltni sloj u punoj širini, čime smo poboljšali uvjete za vožnju i sigurnost.

Ukupna vrijednost svih izvedenih radova iznosi oko 220.000,00 eura s PDV-om.

"Ovaj projekt je samo jedan od mnogih u nastojanju da Podstrana bude još ljepše i funkcionalnije mjesto za život. Hvala svima na strpljenju tijekom izvođenja radova!", poručio je Dropuljić.