OPASNOST U CENTRU SPLITA Oštećeni dio zgrade ispred HZZO-a već mjesecima stoji poduprt: "Nekidan se bilo malo odronilo"

Na jednoj od frekventnijih lokacija u Splitu, ispred zgrade HZZO-a, već mjesecima stoji ozbiljno oštećen dio konstrukcije koji kod prolaznika izaziva zabrinutost. Kako se vidi na fotografiji koju nam je poslao čitatelj, dio betonskog nosača je znatno oštećen, a cijela je konstrukcija privremeno osigurana metalnim podupiračima.

"Dok se nekome ne sruši na glavu, ništa"

Prema riječima čitatelja, problem nije nov niti je riječ o svježem oštećenju. "Dok se nekome ne sruši ovo sve na glavu, neće ovo riješit", upozorava čitatelj u dojavi upućenoj redakciji.

Dodaje kako se dio materijala već ranije odronio te da su, nakon izlaska na teren, nadležni zasad poduzeli tek minimalne mjere. "Nekidan se bilo malo odronilo pa su kao bili došli samo gledat", navodi.

Privremeno rješenje traje mjesecima

Posebno zabrinjava to što se, prema tvrdnjama čitatelja, ovakvo stanje nije pojavilo jučer, nego traje već dulje vrijeme. "Ovo stoji ima pola godine ja mislim ovako", poručuje. Fotografija doista pokazuje kako je oštećeni dio konstrukcije osiguran samo privremenim potpornjima, i to na mjestu kojim svakodnevno prolazi velik broj građana i turista.

Frekventna lokacija traži hitnu sanaciju

S obzirom na položaj objekta uz prometnu i pješački vrlo opterećenu zonu u samom centru Splita, jasno je zašto prizor izaziva nelagodu. Privremeno osiguranje možda trenutačno smanjuje rizik, no ne ostavlja dojam trajnog i sigurnog rješenja. Ostaje za vidjeti hoće li nadležne službe uskoro pristupiti cjelovitoj sanaciji, prije nego što dođe do ozbiljnijeg incidenta.