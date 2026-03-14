Opasna invazivna riba ulovljena kraj Splita, znanstvenici upozoravaju na njen otrov

Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu danas su uputili ozbiljno upozorenje nakon što je u moru kraj Splita ulovljena otrovna i invazivna srebrenopruga napuhača. Riječ je o vrsti Lagocephalus sceleratus, a prije nekoliko dana jedan primjerak zabilježen je i na jugu Jadrana.

Iz Instituta ističu da javnost redovito obavještavaju o ulovu otrovnih i invazivnih vrsta zbog potencijalne opasnosti koju mogu predstavljati.

“Ova vrsta sadrži iznimno snažan otrov tetrodotoksin koji nakon konzumacije može izazvati teške zdravstvene tegobe, a u pojedinim slučajevima i smrt. Ako je ulovite, rukujte njome vrlo oprezno i po mogućnosti izbjegnite izravan kontakt. Osim otrova, ova riba ima snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne ozljede”, upozoravaju iz Instituta.

Iako je zasad relativno rijedak posjetitelj u Jadranskom moru, stručnjaci pretpostavljaju da bi se njezina brojnost u budućnosti mogla povećavati.

Znanstvenici pritom upozoravaju i na širi trend promjena u sastavu morskih vrsta. Uz nedavno pristiglu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već postala brojna u južnom i srednjem Jadranu, te niz drugih stranih i invazivnih vrsta koje se ubrzano šire, Jadran postupno mijenja svoj ekosustav.

“Taj proces u znanstvenoj literaturi naziva se tropikalizacija mora”, ističu iz Instituta te pozivaju građane da im prijave svaki susret s ovom ribom jer je praćenje njezine pojavnosti u Jadranu iznimno važno za znanstvenike.