"Opasna i lipa beštija": Poskok se savršeno "kamuflirao" u dalmatinski maslinik - berete li masline, budite na oprezu

Iako smo zakoračili duboko u listopad, sezona zmija još nije završila. Dokaz tome dolazi iz OPG-a “Pinka Gospodnetić” kod Postira, čiji su članovi na svojoj stranici podijelili fotografije poskoka u masliniku.

“Opreza nikad dosta”, kratko su poručili uz objavu koja je izazvala mnoštvo komentara.

“Baš se lipo uklopija u maslinu. Ako mi njih ne diramo, neće ni oni nas”, napisao je jedan komentator, dok su drugi dodali:

“Prži i grije, njemu je tu prirodno obitavati najmilije”,

“Mogli ste počet brat u osmi misec. Masline se beru iza Svih Svetih”,

“Opasna i lipa beštija", samo su neki od komentara.

Poskok – simbol prirode, ali i realna opasnost

Poskok (Vipera ammodytes) najotrovnija je zmija u Europi, prepoznatljiva po roščiću na glavi. Obično naraste do 85 centimetara, a ponekad i više. U Hrvatskoj i BiH najčešće nastanjuje kamenita, osunčana područja, gdje se skriva među suhozidima, šikarama i stijenama.

U toplijim jesenskim danima, poput ovih listopadskih, poskoci su i dalje aktivni, jer im je sunce potrebno za regulaciju tjelesne temperature. Iako nisu agresivni, mogu ugristi ako se osjećaju ugroženo, a njihov je ugriz iznimno opasan ako se ne potraži brza liječnička pomoć.

Jesen – vrijeme kada poskoci kote mlade

Stručnjaci upozoravaju da je rana jesen razdoblje kada poskoci kote mlade – najčešće tijekom rujna i listopada. U to su vrijeme ženke osjetljivije, jer štite svoje mlade ili traže mirna mjesta za okot.

Budući da temperature još nisu preniske, zmije su i dalje aktivne. Najčešće ih se može vidjeti ujutro i poslijepodne, dok se sunčaju na kamenju i traže toplotu. Upravo zato, listopad donosi veće izglede za susret s poskokom, osobito u maslinicima, vinogradima i brdskim predjelima.

Savjeti za planinare i berače maslina

Iako ugrizi poskoka nisu česti, a zmije ne napadaju prve, važno je pridržavati se osnovnih mjera opreza:

uvijek gledati gdje stajete i sjedate ,

, nositi čvrstu obuću i duge hlače ,

, ne dirati zmije niti ih fotografirati iz blizine ,

zmije niti ih , u slučaju ugriza, odmah potražiti liječničku pomoć.