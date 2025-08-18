Opasan zavoj kod Vrpolja: Motociklist s teškim ozljedama završio u šibenskoj bolnici

Jučer, 17. kolovoza u 12,00 sati na D-58, u blizini Vrpolja dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 59-godišnjak, upravljajući motociklom splitskin registarskih oznaka na državnoj cesti D-58, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj, nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti gubi nadzor nad upravljaćem, kojom prilikom izlijeće van kolnika i udara u kameno zemljani nasip, od kojeg se odbija natrag na kolnik gdje se i zaustavlja.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Podneseno je izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.