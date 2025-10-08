OPASAN TREND Djevojčice poginule izvodeći opasan TikTok izazov

Dvanaestogodišnja Zemfira Mukhtarov iz Brooklyna poginula je u strašnom incidentu "surfanja vlakovima" u njujorškoj podzemnoj željeznici. Djevojčica je ranije objavljivala zastrašujuće TikTok snimke na kojima izvodi iznimno opasne vratolomije – uključujući video u kojem leži na tračnicama dok vlak prolazi iznad nje.

Njezina majka, Nataliya Rudenko, podrijetlom iz Ukrajine, rekla je da je kći bila opsjednuta snimanjem adrenalinskih videa unatoč upozorenjima roditelja.

"Stalno radim i ne znam što ona radi, u koje vrijeme to radi", rekla je ožalošćena majka, dodala je i da je Zemfiru neprestano upozoravala na opasnosti, ali ju nije mogla spriječiti.

Prema policijskim izvješćima, djevojčica je u noći s petka na subotu pobjegla iz obiteljskog doma u Bay Ridgeu oko 3 sata ujutro dok su otac i mlađa sestra spavali. Nedugo zatim, oko 3:10, Zemfira i njezina 13-godišnja prijateljica Ebba Morina iz Manhattana pronađene su bez svijesti u blizini postaje Williamsburg, prenosi Dnevnik.hr.