Opara pronašao napuštenog mačića, traži se udomitelj

Mačić je dobio ime Max, a bivši splitski gradonačelnik je objasnio zašto ga je tako nazvao

Andro Krstulović Opara preko Fejsa traži osobu koja će udomiti napuštenog mačića kojeg je pronašao.

"Max traži udomitelja! Nevjerojatno spretan, živahan i znatiželjan mačić je s nama već pet dana otkako smo ga spasili iz drače, napuštenog, izgladnjelog i u prilično lošem stanju", piše u objavi.

"Nazvali smo ga Max jer smo mu zalijepljene i upaljene oči izliječili Maxitrol kapima. Doma imamo princezu Cappuccinu, trikolorku koja je jako ljubomorna na našu brigu prema Maxu. Moramo ga čuvati 24 h da ga ona, ali i druge mačke u dvoru ne napadnu.

S obzirom na to da smo svi zaposleni i izvan kuće, teško je brinuti o njemu. Max je sada zdrav i veseo. Jede samostalno paštete za mačiće i pije mlijeko Bea lactol, uz pomoć šprice, ali i samostalno. Lola prevrne zdjelicu. Ajde, javite tko je voljan primiti jednu radost doma", napisao je Krstulović Opara.

