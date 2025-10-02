Opara pronašao napuštenog mačića, traži se udomitelj

Andro Krstulović Opara preko Fejsa traži osobu koja će udomiti napuštenog mačića kojeg je pronašao.

"Max traži udomitelja! Nevjerojatno spretan, živahan i znatiželjan mačić je s nama već pet dana otkako smo ga spasili iz drače, napuštenog, izgladnjelog i u prilično lošem stanju", piše u objavi.

Mačić je dobio ime Max, a bivši splitski gradonačelnik je objasnio zašto ga je tako nazvao.

"Nazvali smo ga Max jer smo mu zalijepljene i upaljene oči izliječili Maxitrol kapima. Doma imamo princezu Cappuccinu, trikolorku koja je jako ljubomorna na našu brigu prema Maxu. Moramo ga čuvati 24 h da ga ona, ali i druge mačke u dvoru ne napadnu.

S obzirom na to da smo svi zaposleni i izvan kuće, teško je brinuti o njemu. Max je sada zdrav i veseo. Jede samostalno paštete za mačiće i pije mlijeko Bea lactol, uz pomoć šprice, ali i samostalno. Lola prevrne zdjelicu. Ajde, javite tko je voljan primiti jednu radost doma", napisao je Krstulović Opara.