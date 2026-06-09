Opara: "Nepravedno je da Crna Gora uđu u EU, a ova zemlja ne"

Bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara osvrnuo se na komentare koji su se pojavili nakon summita Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana održanog u Tivtu, u Boki kotorskoj u Crnoj Gori. U svojoj objavi poručio je kako se posljednjih dana previše ističe Crna Gora kao zemlja koja bi uskoro mogla ući u Europsku uniju, dok se, prema njegovu mišljenju, nepravedno izostavlja Albanija.

"Zadnjih nekoliko dana, nakon summita EU i zemalja ZB u Tivtu u Boki, površni komentatori, uglavnom oni na Zapadu, raspisali su se da će Crna Gora uskoro u EU. Izostavili su spomenuti Albaniju koja je dosegla visoki stupanj prilagodbe i otvorila sva pregovaračka poglavlja. Gotovo isti kao i Crna Gora. Nepravedno!", poručio je Krstulović Opara.

"Albanija ima jasan nacionalni konsenzus"

Kako je naveo, tijekom boravka u Albaniji razgovarao je s nizom političkih dužnosnika, među kojima su predsjednik albanskog parlamenta Niko Peleshi, premijer Edi Rama, predsjednik Republike Bajram Begaj, ali i istaknuti članovi oporbene Demokratske stranke.

Prema riječima Krstulovića Opare, albanski su mu sugovornici potvrdili da zemlju i dalje čeka zahtjevan posao, kao i rješavanje unutarnjih problema, no istaknuli su snažnu potporu stanovništva europskom putu.

"Potvrdili su nam da ih čeka još zahtjevnog posla i da imaju unutarnjih problema za riješiti, no da 92 posto stanovništva jako želi u EU te da su spremni za provođenje potrebnih reformi", napisao je.

Usporedio Albaniju iz 2019. s današnjom

Krstulović Opara podsjetio je i na svoj raniji posjet Albaniji, kada je 2019. godine boravio u Tirani i Draču u sklopu susreta s kolegama gradonačelnicima. Istaknuo je da se Albanija od tada, prema njegovu dojmu, iznimno brzo promijenila.

"Albanija se otada nevjerojatno brzo promijenila. Veliki broj ljudi govori izvrstan engleski, a talijanski govore gotovo svi. Tirana je neprepoznatljiva - moderna i zelena", naveo je.

Dodao je i kako arhitekt Stefano Boeri sa svojim uredom već više od osam godina sudjeluje u reurbanizaciji albanskog glavnog grada. Posebno je istaknuo napredak u prometnoj infrastrukturi, čistoći ulica, muzejima i ugostiteljskoj ponudi.

"Ceste su im dobre. Čistoća ulica puno bolja, muzeji su postali zanimljivi, a restorani u kojima smo bili su veliko iznenađenje", napisao je bivši splitski gradonačelnik.

Kritika odnosa prema Crnoj Gori

U objavi je Krstulović Opara iznio i kritički stav prema političkim prilikama u Crnoj Gori. Ustvrdio je kako Crna Gora "pro forme" provodi mjere prilagodbe Europskoj uniji, dok, prema njegovim riječima, u toj zemlji postoje snažne političke strukture koje zapravo ne žele europski put.

"U Crnoj Gori, koja 'pro forme' provodi mjere prilagodbe zbog približavanja EU, postoje dominantne političke snage na vlasti koje ne žele u EU, odnosno, to prijetvorno govore, ali zapravo igraju za Vučića i Putina", napisao je Krstulović Opara.

Nasuprot tome, smatra kako u Albaniji postoji "jasan nacionalni konsenzus" i velika potpora građana članstvu u Europskoj uniji.

"Potrebno je tamo otići, vidjeti i razgovarati s ljudima"

Krstulović Opara objavio je i fotografije za koje navodi da dočaravaju njegove dojmove o Albaniji. Poručio je kako je tu zemlju potrebno osobno posjetiti kako bi se razbile predrasude koje, kako smatra, dio ljudi možda još uvijek ima.

"Potrebno je tamo otići, vidjeti i razgovarati s ljudima. To će svakako potisnuti predrasude koje možda naši ljudi imaju", napisao je.

Na kraju objave istaknuo je kako je razvoj Albanije pratio još od svog posljednjeg službenog posjeta 2019. godine te da ga raduju promjene koje je ondje vidio.

"Albanija je budući poželjan partner EU, a posebno nama na Jadranu", zaključio je Andro Krstulović Opara.