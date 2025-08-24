Onkolog upozorava: "Jedan simptom u ustima može biti znak raka"

Stručnjaci ističu da promjene u usnoj šupljini koje traju dulje od tri tjedna treba shvatiti ozbiljno i provjeriti kod liječnika. Većina ranica i afti nestane sama u roku od dva tjedna, no kada potraju, mogu upućivati na ozbiljnije zdravstveno stanje.

Onkolog dr. Jiri Kubes za Daily Express pojašnjava da su uporne ranice, kvržice u ustima ili na vratu, bol, poteškoće pri gutanju, promuklost, neobjašnjiv gubitak težine te crvene ili bijele mrlje u ustima potencijalni znakovi raka usne šupljine.

"Unutrašnjost usta trebala bi biti ružičasta i zdrava. Pregledavajte jezik i usne te obratite pozornost na promjene boje ili izrasline. Iako simptomi mogu imati i druge uzroke, najbolje ih je provjeriti", savjetuje dr. Kubes, posebno upozoravajući pušače koji imaju veći rizik.

U Velikoj Britaniji prošle je godine zabilježeno više od 10.800 slučajeva raka usne šupljine, a gotovo 3.700 ljudi je preminulo. Liječenje uključuje kirurške zahvate, kemoterapiju i radioterapiju.