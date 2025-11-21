ONI SU PONOS KAŠTELA Uručena priznanja višestrukim dobrovoljnim darivateljima krvi

Na svečanosti su sudjelovali brojni darivatelji, predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Kaštela te predstavnici Grada Kaštela.

U ime Grada svečanosti su nazočili gradonačelnik Denis Ivanović, pročelnica UO za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda Matija Marija Đikić, pročelnica UO za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić, predsjednik Gradskog vijeća Mario Škopljanac, a među uzvanicima bio je i Joško Metličić, ravnatelj Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije, dok su se okupljenima, uz gradonačelnika, obratili i ravnatelj GDCK Kaštela Vjenceslav Pejša te predsjednica GDCK Kaštela Mirna Puljak.

Ravnatelj GDCK Kaštela Vjenceslav Pejša zahvalio je svim darivateljima i suradnicima.

"Drago mi je što smo se okupili u ovako velikom broju. Zahvaljujem svim dobrovoljnim darivateljima krvi na njihovom plemenitom činu. Gradsko društvo Crvenog križa provodi velik broj aktivnosti, a na ovaj rezultat, na ovu razinu odaziva i humanosti, iznimno sam ponosan", kazao je.

Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih darivatelja krvi dodijeljene su zahvalnice, srebrnjaci i prigodni pokloni za jubileje darivanja krvi u 2025. godini.

Za 35 darivanja krvi

– Marija Poparić

Za 50 darivanja krvi

Viktor Delić, Vlado Elez, Marinko Čogelja, Ivica Katić, Hrvoje Biliškov, Stanko Botica, Zvonimir Šamija, Ivan Dražić, Dragan Kovačev, Mijo Svalina, Mijo Crnjak

Za 75 darivanja krvi

Ivan Brešković, Robert Šćepanović i Vjeran Zekić

Obiteljsko priznanje uručeno je obitelji Radunić, koja je zajedno darovala krv 177 puta:

Ivica Radunić (81), Špiro (65), Josip (13) i Ivana (15).

Završne zahvalnice s plaketom primili su darivatelji koji zbog životne dobi više ne mogu darivati krv:

– Milan Miletić (101),

– Dragan Batinić (52),

– Siniša Luketin (50),

– Pero Zokić (65).

Najavljeno je da će protokolarni ured Predsjednika Republike naknadno odrediti termin prijema za darivatelje koji su u 2024. godini ostvarili 100 darivanja – Milana Miletića i Tonćija Antunovića. Oba darivatelja primila su i osobna priznanja Grada Kaštela u povodu Dana grada.

Također je uručeno 140 zahvalnica darivateljima koji su u 2025. ostvarili jubileje do 50 darivanja.

Gradonačelnik Denis Ivanović izrazio je zahvalnost svim darovateljima krvi, te naglasio kako je to najhumaniji čin koji jedan čovjek može učiniti.

-„Prije svega se zahvaljujem svim darivateljima krvi. Svi smo mi kroz neki dio života humanitarci, ali ovo je ono najhumanije što čovjek može učiniti. Posebno me raduje što vidimo sve više mladih darivatelja. Ponosan sam na njih, a Grad i gradska uprava ostaju na raspolaganju Crvenom križu kao i do sada", poručio je.

Jedan od darivatelja iz obitelji Radunić, Špiro Radunić, ispričao je kako je započeo svoje darivateljsko iskustvo:

„Počeo sam davati krv 2001. na fakultetu. Otac je već bio dugogodišnji darivatelj, pa mi je sve bilo poznato. Sada imam 67 darivanja. Pozvali su me da darujem i trombocite, što se može raditi do 12 puta godišnje, pa kombiniram i redovito darujem. Nema nikakvog straha, darivanje krvi traje 3 do 5 minuta. Osoblje je iznimno ljubazno. Pozivam sve: dođite na akcije darivanja, gdje god živjeli", ispričao je Špiro.

Njegov otac Ivica Radunić, poznati kaštelanski vinar i vatrogasac, koji je sam darovao krv 81 put, podijelio je svoje iskustvo.

-"Prvi put sam dao u vojsci da dobijem skraćenje, ali kasnije sam nastavio. Kao vatrogasac s 50 godina operativnog rada vidio sam koliko je krv potrebna. U početku neredovito, ali zadnjih 17–18 godina dajem krv četiri puta godišnje. Nemam bolesti, krv je uredna, a kao vinar imam vrhunsko vino, tako da se sve nekako poklopilo. Oba sina i nevjesta daju krv, svi zajedno imamo 177 davanja. Znamo koliko to spašava živote", poručio je.

Na svečanosti je naglašeno kako Hrvatska zahvaljujući darivateljima ne ovisi o uvozu krvi te da dobrovoljni darivatelji čine temelj sigurnog i održivog zdravstvenog sustava.