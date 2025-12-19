Close Menu

Oni stigli ispod Ure

U čast gospođi Mariji

U samom srcu Splita, ispod ure, svatko tko prođe ne može ne primijetiti jednu posebnu i dobro poznatu figuru gradskog života gospođu Mariju. U dobi od 84 godine, ova nasmijana Splićanka već godinama vodi svoj jedinstven posao kojeg je naslijedila od svoje majke mjeri težinu i visinu prolaznika na tradicionalnoj ulici, koristeći starinsku vagu od preko 60 godina.

83-godišnja Splićanka ima jedinstven biznis: "Naslijedila sam svoju mamu i dok me zdravlje služi bit ću ovdje"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dok su moderni uređaji preuzeli mnoge svakodnevne mjere, gospođa Marija ostaje vjerna starom zanatu koji je postao dio lokalnog kolorita i legendi grada Splita.

- U čast baki i njenoj vagi, Oni ispod ure. Dođite, slikajte se, izvažite se ako imate hrabrosti.

Puno hvala gradu Splitu i Antonija Eremut Erceg i Dragi Blažiću na ideji - objavila je Tisja na Facebooku. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1