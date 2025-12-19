Oni stigli ispod Ure

U samom srcu Splita, ispod ure, svatko tko prođe ne može ne primijetiti jednu posebnu i dobro poznatu figuru gradskog života gospođu Mariju. U dobi od 84 godine, ova nasmijana Splićanka već godinama vodi svoj jedinstven posao kojeg je naslijedila od svoje majke mjeri težinu i visinu prolaznika na tradicionalnoj ulici, koristeći starinsku vagu od preko 60 godina.
Dok su moderni uređaji preuzeli mnoge svakodnevne mjere, gospođa Marija ostaje vjerna starom zanatu koji je postao dio lokalnog kolorita i legendi grada Splita.
- U čast baki i njenoj vagi, Oni ispod ure. Dođite, slikajte se, izvažite se ako imate hrabrosti.
Puno hvala gradu Splitu i Antonija Eremut Erceg i Dragi Blažiću na ideji - objavila je Tisja na Facebooku.