Oni najhrabriji po snijegu su se utrkivali do vrha Mosora. Evo tko je bio najbrži

Jučer je startala još jedna uzbudljiva avantura na Mosoru – Trek na Vicka! Oni najhrabriji odmah su krenuli uspon, dok su oni „mrvu manje hrabri“ krenuli kao pratnja, uz šalu da im se možda daruje još jedna godina života ako budu dobri.

Na Mosoru, kao i uvijek, priroda je pokazala svu svoju moć – hladno, snježno, ali i sunčano, a pogled s vrha bio je apsolutno spektakularan.

Pobjednici u muškoj konkurenciji:

🥇 Duje Džin – najbrži ukupno, kralj spusta!

🥈 Ivan Gverić – letio uzbrdo kao da ga vuče sajla, segment do Vicka: 47:46!

🥉 Tonći Borovac – standardno čvrst, standardno među najboljima.

Posebna napomena za ljubitelje brojki: Ukupno najbrži uspon imao je Dorijan Mavrinac iz Rijeke – nevjerojatnih 45:51!

Pobjednice u ženskoj konkurenciji:

🥇 Mila Ozretić

🥈 Zrinka Deur

🥉 Karmen Carev Smith

Dok su se natjecatelji borili za sekunde, pobjednik dana koji je osvojio sve simpatije publike bio je Davor Škare – koji se NA VICKA popeo u specijalnom vatrogasnom odijelu. Težinu odijela nitko ne zna, koliko smo ga čekali na cilju također ne znamo, ali poštovanje prema njegovoj izdržljivosti je 100%!

Bravo svima koji su došli, trčali, hodali, navijali i smijali se – Trek na Vicka opet živi!