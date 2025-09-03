One koji primaju njemačku mirovinu od ovog mjeseca čekaju promjene

Rujan donosi nekoliko promjena koje su važne za milijune umirovljenika u Njemačkoj. Novosti u nadolazećem mjesecu odnose se između ostalog na povećanje mirovina, stabilizaciju doprinosa za skrb te na osobe koje imaju mogućnost prvi put ući u mirovinu. Dodatno, tu su informacije o dodatku za umirovljenike s invaliditetom, koji se više neće isplaćivati dodatno nakon nekoliko mjeseci, kao i datum isplate zakonske mirovine te podsjetnik što učiniti ako je rok za predaju porezne prijave za 2024. godinu propušten.

Na početku godine doprinos za skrb povećan je s 3,4 % na 3,6 % za roditelje i 4 % za one bez djece. Naknadni doprinos za razdoblje od siječnja do lipnja obračunat je u srpnju i kolovozu. Od rujna 2025. odbitak se provodi redovito i bez naknadnih uplata, izravno putem mirovine. Oni koji žele provjeriti novi iznos isplate trebaju provjeriti obračune mirovinskog osiguranja. Ovo pozitivno utječe na povećanje mirovine od 3,74 %, koje je na snazi od srpnja 2025. godine. Od rujna će povećanje biti potpuno isplaćeno svim umirovljenicima. Trenutno je prosječna vrijednost mirovine po bodu 40,79 eura. Primjerice, umirovljenik koji je primao 1.500 eura bruto, od rujna će dobivati oko 1.556 eura. Nakon uobičajenih odbitaka, iznos će ostati konstantan. Umirovljenici koji su između 2001. i 2018. godine podnijeli zahtjev za mirovinu zbog smanjenja radne sposobnosti dobivaju dodatak do 7,5 % vlastite neto mirovine. I dalje se isplaćuje posebno, obično između 10. i 20. rujna. Od prosinca dodatak će se automatski integrirati u mjesečnu mirovinu i više se neće isplaćivati zasebno, piše Fenix Magazin.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Umirovljenici koji još nisu predali poreznu prijavu za 2024. godinu trebali bi to učiniti u rujnu. Iako je rok za obveznike bez savjetovanja istekao 31. srpnja 2025., kasnija predaja može spriječiti dodatne procjene ili naknade. Privatno osigurani umirovljenici imaju rok do 30. rujna da promijene osiguranje, s obzirom na ugovorenu otkaznu obvezu, koja može odstupati od kalendarske godine.

Novi ulasci u mirovinu od rujna 2025.

Od rujna imaju pravo ući u mirovinu različiti osiguranici a dostupne su različite vrste mirovina. Ovo su četiri najvažnije:

Starosna mirovina za dugogodišnje osigurane:

Rođeni između 2. i 1. rujna 1962. mogu ući u mirovinu s 63 godine, uz minimalno 35 godina osiguranja. Odbitak iznosi 13,2 %.

Starosna mirovina za teške invalide:

Rođeni između 2. listopada i 1. studenog 1963. mogu ući s 61 godinom i 10 mjeseci. Potrebno je 35 godina osiguranja i priznati stupanj invalidnosti od najmanje 50 %. Odbitak iznosi 10,8 %.

Starosna mirovina za posebno dugogodišnje osigurane:

Rođeni između 2. veljače i 1. ožujka 1961. mogu ući u mirovinu s minimalno 45 godina osiguranja, bez odbitaka. Najranija dob za ulazak: 64 godine i 6 mjeseci.

Redovna starosna mirovina:

Rođeni između 2. lipnja i 1. srpnja 1959. ostvaruju pravo od 66 godina i 2 mjeseca, uz minimalno 5 godina osiguranja. Visina i mogući odbici ovise o osobnom osiguranju, stoga je preporučljivo provjeriti račun mirovinskog osiguranja.

Datum isplate mirovine u rujnu 2025.

Njemačko mirovinsko osiguranje obično isplaćuje mirovine posljednjeg radnog dana u mjesecu. U rujnu 2025. to je utorak, 30. rujna. Za većinu umirovljenika to znači da će mirovina biti na računu najkasnije taj dan. Treba pritom razlikovati predujam i isplatu na kraju mjeseca.