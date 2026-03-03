Onaj dan kad je Stari plac gorio. Najstariji se sjećaju ovog delirija

Na današnji dan 1976. godine Hajduk je na Starom placu pobijedio PSV

I opet nas je podsjetila Facebook stranica "Hajduk kroz povijest". Na današnji dan Hajduk je u Splitu, na Starom placu, pobijedio PSV s 2:0, golovima Željka Mijača i Ivice Šurjaka.

Našeg Mijača prisjetili smo se i nedavno, jer nas je napustio prije pet godina, a pamtimo ga i po tome što je zabijao baš u velikim utakmicama.

Dakle, na današnji dan, prije točno 50 godina, u zenitu "Zlatne generacije", na prekrasnoj zelenoj travi našeg Starog placa, bili smo bolji od prvaka Nizozemske, za kojeg su, između ostalih, igrali: Van Beveren, Deijkers, Dahiqvist, Van de Kerkhof, Edström...

U uzvratu u Eindhovenu izgubilo se 3:0 i ispalo iz europskog natjecanja, ali to je već neka druga priča...

Prisjetimo se još jednom: Hajduk je te 1976. bio nikad bliže osvajanju europskog trofeja, jer da se prošlo dalje u tom četvrtfinalu Kupa prvaka, više nije bilo bolje europske ekipe koja bi zaustavila Ivićev stroj na putu do trijumfa.