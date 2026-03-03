Close Menu

Onaj dan kad je Stari plac gorio. Najstariji se sjećaju ovog delirija

50 godina od velike pobjede

Na današnji dan 1976. godine Hajduk je na Starom placu pobijedio PSV

I opet nas je podsjetila Facebook stranica "Hajduk kroz povijest". Na današnji dan Hajduk je u Splitu, na Starom placu, pobijedio PSV s 2:0, golovima Željka Mijača i Ivice Šurjaka.

Našeg Mijača prisjetili smo se i nedavno, jer nas je napustio prije pet godina, a pamtimo ga i po tome što je zabijao baš u velikim utakmicama.

Dakle, na današnji dan, prije točno 50 godina, u zenitu "Zlatne generacije", na prekrasnoj zelenoj travi našeg Starog placa, bili smo bolji od prvaka Nizozemske, za kojeg su, između ostalih, igrali: Van Beveren, Deijkers, Dahiqvist, Van de Kerkhof, Edström...

U uzvratu u Eindhovenu izgubilo se 3:0 i ispalo iz europskog natjecanja, ali to je već neka druga priča...

Prisjetimo se još jednom: Hajduk je te 1976. bio nikad bliže osvajanju europskog trofeja, jer da se prošlo dalje u tom četvrtfinalu Kupa prvaka, više nije bilo bolje europske ekipe koja bi zaustavila Ivićev stroj na putu do trijumfa.

