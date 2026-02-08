"Ona bi tako voljela...": Dora (17) prije nekoliko dana poginula u prometu. Roditelji donirali organe

Na Radničkoj cesti u Zagrebu 26. siječnja u 17.20 sati u prometnoj nesreći teško je stradala srednjoškolka Dora Lukić dok je na crveno prelazila obilježeni pješački prijelaz. Na nju je naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 50-godišnja žena.

Dora je 48 sati nakon nesreće preminula u KBC-u Rebro. Imala je 17 godina.

Dorini roditelji, otac Daniel i majka Ines, donijeli su odluku da daruju organe svoje kćeri. Zahvaljujući toj odluci, spasili su pet života, u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, piše 24sata.

"Srce joj sad kuca negdje drugdje"

"Znao sam da bi ona to željela. Ona ne bi ni razmišljala, njoj je samo bilo važno pomagati svima, ljudima, životinjama... Tako da bi milijun posto željela donirati organe. Takva je bila, ponos naš", rekao je za 24sata otac Daniel.

"Htio sam da barem dio nje živi negdje, u nekome. Ona je bila stvorena za pomaganje. Srce joj sad kuca negdje drugdje. Sad je petero ljudi dobilo priliku za život, a negdje tamo kuca srce naše voljene Dore", govori kroz suze.

"Bila je dijete za poželjeti. Nikad problema, uvijek odlična u školi. Ponos. Sve su kćeri moj ponos, s njima nikad problema ni u školi ni izvan škole. Ona se i školovala za medicinsku sestru jer je željela pomagati bolesnim ljudima. Jednom smo čak jurili na Veterinarski fakultet kako bi kućni kunić primao infuzije i kako bi ga pokušali spasiti, no nisu uspjeli. Takva je bila Dora", kaže otac za 24sata.