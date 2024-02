OMIŠANKA KOJA JE OSVOJILA SEVERINU Zajedno su pjevale, a na maturalnoj je napravila spektakl: „Prema meni se ponaša kao majka, mogu sada zamisliti koliko ljubavi i pažnje pruže svome sinu“

Dobro je znano kako Severina ima popriličan broj obožavatelja, ali Omišanka Iris Kovačić možda je najvjernija i najveća pratiteljica naše pjevačice. Javnosti je poznata kao natjecateljica u RTL-ovom show Superstar, nažalost, svi članovi žirija, osim Severine, tada su odlučila da njena izvedba pjesme 'Tvoja prva djevojka' nije bila dovoljno za prolaz dalje.

No, Iris ispadanje iz natjecanje nije pokolebalo pa je svoju pravu stranu pokazala na spektakularnom nastupu u restoranu Kampus na maturalnoj zabavi kada su je školske kolege i profesori nagradili ogromnim aplauzom. A taj video je postao doslovno viralni hit.

Ljubav prema glazbi od ranog djetinjstva

U razgovoru s 18-godišnjom Omišankom i maturanticom srednje škole 'Jure Kaštelan', doznali smo kako je tekao njezin glazbeni put od najranijih dana pa sve do sudjelovanja u popularnom showu "Superstar", a otkrila nam je i kako se rodila neopisiva ljubav prema Severini.

„Glazbom sam se počela baviti od malena. Još od trenutka kada sam naučila govoriti, neprestano sam pjevala, udarala po tećama i izražavala svoju ljubav prema glazbi.

Upisala sam se i u glazbenu školu, ali odustala sam jer nisu dopuštali sviranje Severininih pjesama. Umjesto toga, tražilo se izvođenje Mozartovih skladbi i svjetskih klasika, što nije odražavalo moj glazbeni interes.

Nedavno sam surađivala s mentoricom i učiteljicom pjevanja, ali nažalost, morala sam prekinuti suradnju zbog školskih obveza. Ipak, zajedno smo postigle značajne rezultate, a ona je igrala ključnu ulogu u formiranju mog glasa“, priča nam Iris.

'Mlada pjevačica u nastanku' nam otkriva da joj je Severina glazbena ikona još od ranog djetinjstava. No, izuzev toga voli različite glazbene žanrove - od rocka, popa pa sve do cajki.

Zanimalo nas je što ju to najviše fascinira kod Severina, a komentirala nam je i izuzetno tešku situaciju u kojoj se naša pjevačica trenutno nalazi jer je izgubila skrbništvo nad sinom.

„Severina je iznimno draga i normalna osoba, puna pozitivne energije, uz to majčinski tip. Prema meni se ponaša kao majka, mogu sada zamisliti koliko ljubavi i pažnje pruže svome Aleksandru. Zaista mi je žao zbog cijele situacije koja joj se događa“, empatično će mlada Omišanka.

Spontani prvi susret sa Severinom

Prvi susret između Iris i Severine bio je spontan i emotivan. Severina ju je nazvala slučajno putem video poziva, a susret uživo dogodio se u Vanilla klubu kada je Iris imala samo 14 godina.

„Pozvala me da dođem i kazala: 'Želja mi je upoznati tebe koja me tako voliš'“, kaže nam Iris te dodaje da će ove riječi pamtiti zauvijek.

Također, Iris je tetovirala note od 'Dalmatinke' na nozi, a još ima jednu tetovažu na ruci s natpisom neću.

Za Dalmatinku nam je simbolika jasna, ali zanimalo nas je što Neću predstavlja? Iris nam kaže da je to prva riječ koju je izgovorila.

Osim glazbe, aktivna je i u školi, bavi se kickboxingom i judom, vikendima radi u kafiću.

„Ne želim biti mamina i tatina princeza koju će oni financirati, želim sama sebi priuštiti svoje užitke, a to su naravno, kave, izlasci i sve što vole mladi“, uz smijeh će Iris.

Iris je prošle godine sudjelovala u showu "Superstar", gdje je doživjela izazovan trenutak na pozornici. Unatoč pozitivnim reakcijama publike i Severine, nije uspjela zadovoljiti sve članove žirija.

„Željela sam mu se dokazati, ali umjesto toga, noge su mi odsjekle“

„Kada sam čula za najavu, odmah sam rekla mami da ću se prijaviti i ona me podržala. U backstageu je bila prava ludnica, zabavljala sam sve, ali čim sam kročila unutra, trema me obuzela i blokirala. Osjećala sam veliko strahopoštovanje prema Tonću, velikom hit makeru, željela sam mu se dokazati, ali umjesto toga, kad sam ga vidjela, noge su mi odsjekle. Severina je rekla, 'To je moje dijete, moja ljubav', i moje srce gotovo je iskočilo u tom trenutku“, opisuje naša sugovornica.

Ipak, kada su preostala tri člana žirija rekli NE, Iris kaže da je bila u šoku.

„Stvarno nisam očekivala, ja sam mislila da je to bilo dobro. No, zapravo nisam sebe čula, bila sam u totalno nekoj drugoj dimenziji. No, kasnije kada sa poslušala video, dobro su rekli, ne bi ni ja sebe pustila“, iskreno nam govori.

Priznaje da je nakon show-a bilo negativnih reakcija u školi, no to je nije ponukalo, jer kako kaže, vjeruje u sebe, a negativne komentare okreće na šalu.

Severinina podrška

Nakon show-a, stigla joj je Severinina poruka koju je posebno ohrabrila i dirnula.

„Rekla mi da imam cijeli život pred sobom, da sam bila super i vesela te da je ona uz mene i kako se nada da će jednom od mene biti nešto puno više“, otkriva nam Iris.

Nakon neuspjeha na Superstaru, Iris je zabljesnula na pozornici restorana Kampus na svojoj maturalnoj zabavi. Nitko se nije nadao njeno nastupu, a ona je doživjela pravi trenutak slave. Popela se na binu i zapjevala 'Prijateljice'.

„U trenutku ulaska na scenu, obratila sam se profesorima riječima: 'Svaki dan vas slušam, ajde sada dignite se i poslušajte mene.' Taj trenutak bio je popraćen iznenađenim pogledima, ali i osmjesima podrške. Ubrzo su se svi profesori ustali i pridružili pjesmi, stvarajući predivan trenutak.

Unatoč početnoj tremi, taj osjećaj je brzo nestao kad sam primijetila oduševljene reakcije ekipe. Atmosfera je postala euforična, a reakcije izvrsne“, prepričava nam, a sigurni smo da će se o ovom trenutku još dugo pričati.

Zanimalo nas je je li joj žao što po mnogima, najljepše razdoblje života završava.

"Žao mi je jer mi smo generacije korone, tako da zbližili smo se tek prije dvije godine. Sada, kada nam je najbolje, moramo se rastati. Ali zauvijek ću biti zahvalna svom razredu na bezuvjetnoj podršci i svojoj razrednici koja je uvijek bila tu za mene i 'izvela me na pravi put'", emotivno će maturantica.

„I sa Škorom bi pjevala da me pozove“

Iris nam potom otkriva da ima još glazbenih uzora osim Severine.

„Volim slušati Matiju Cveka, top mi je pjevač. No, generalno volim zabavljačke pjevače“, kazuje nam.

Kaže žao joj je što na koncert Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni nije otišla, ali dođe li u Splitu ide sigurno. Pitali smo je bi li voljela zapjevati s njom.

„Naravno, ma i da me Škoro pozove ja bi zapjevala s njim“, našalila se Iris, a zatim nam je ispričala zanimljivu anegdotu kada smo je upitali voli li Jelenu Rozgu.

„Volim i nju, bila je dilema samo kad sam bila mala, dijelili smo se na timove Rozga-Severina, to su bile svađe, na noževe se išlo. A danas, Rozga mi je nakon Severine top pjevačica“, priča nam Omišanka.

Osvrnula se i na novo lice na našoj glazbenoj sceni, mladog Korčulanina Pjera Šegedina

„On mi je svirao bubnjeva na Superstaru, divan momak. Rekao mi je da ne odustajem i pružio mi je podršku. Mislim da će on biti jako popularan i genijalan izvođač. Malo je takvih pjevača kod nas“, smatra Iris.

„Ne želim biti ukalupirana“

Prokomentirali smo i domaću glazbenu scenu, a sugovornica Dalmacije Danas ističe kako nedostaje različitosti.

„Sve je na isti kalup, sve izgledaju isto. Ja sam drugačija i nikad ne bi promijenila stajling ili imidž ako bi se to od mene tražilo jer ne želim biti ukalupirana.

Nisam taj đir haljnica, štiklica, estetskih korekcija, nemam ništa protiv toga, ali to nije moj đir. Od svih cura na maturi, jedina sam bila u odjelu“, komentira nam.

Kod svojih želja i snova nema dvojbe.

„Vidim se u nekakvom pop-rocku, no ne odbijam ništa, sve volim pjevati. Nakon srednje bi voljela upisati fakultet u Zagrebu, Kineziologiju ili Povijest umjetnosti. Zagreb je puno slobodniji grad, ali i u glazbi mislim da će mi više vrata biti otvoreno“, zaključuje Iris Kovači.

Ipak, životna želja joj je bila postati policajka. Zbog problema s vidom, nije prošla testove za akademiju pa je od ovog sna morala odustati. No, ne sumnjamo kako će ostvariti neke druge, puno veće.

Na kraju razgovora počastila nas je izvedbom Severinine 'Dalmatinke', a sve je zabilježio naš Igor Jakšić. Poslušajte.