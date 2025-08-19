Omišani se bune: „Kontejneri ne funkcioniraju, služe za ukras“. Peovica: „Povremeno se javljaju problemi, svejedno nije dozvoljeno ostavljati smeće pored spremnika“

U Omišu su posljednjih dana sve češće scene smeća razbacanog uz polupodzemne spremnike, iako su oni postavljeni upravo s ciljem urednijeg i učinkovitijeg prikupljanja otpada. Građani se žale da se spremnici ne otvaraju na stavljanje kartice, zbog čega su prisiljeni vreće ostavljati pored njih. Rezultat je ružni prizori i neugodni mirisi koji se šire gradom.

“Kartica jednostavno ne radi. Dođem, pokušam više puta otvoriti, ali spremnik ostaje zatvoren. Što drugo možemo nego ostaviti vreću pored njega? Nije nam drago, ali nemamo izbora. Ispada da su spremnici tu samo za ukras”, požalio se jedan stanovnik Omiša.

Kartica za otvaranje polupodzemnih kontejnera je povezana sa korisnikom pa se svako otvaranje otpadomjera bilježi u sustavu, a broj otvaranja koristi se za obračunavanje mjesečnih troškova. Dakle, naplaćuje se samo odlaganje miješanog komunalnog otpada, dok sav otpad koji se od građana zaprimi razdvojen, odlaže se besplatno. U Omišu su na nekoliko lokacija u središtu grada postavljeni polupodzemni kontejneri s otpadomjerom, a služe za prikupljanje otpada iz stambenih zgrada gdje nije moguća podjela individualnih spremnika.

Iako se činilo kao adekvatno rješenje za zbrinjavanje otpada, podsjetimo, ovo nije prvi put da pišemo o ovom problemu. Naime, već se događalo da spremnici, u koje se u jednom otvaranju otpadomjera može odložiti do 25 litara miješanog komunalnog otpada, za nisu u funkciji. Kako bi ih se koristilo, korisnik mora umetnuti karticu, te ubaciti smeće. No, nerijetko to ne funkcionira.

„Korisnicima svejedno nije dozvoljeno odlagati otpad pored spremnika“

U čemu je točno problem, pitali smo direktora komunalnog poduzeća Peovica d.o.o., Leonarda Ljubičića koji je nam kaže kako polupodzemni spremnici za komunalni otpad nemaju nikakvih tehničkih problema, već se povremeno javljaju poteškoće s uređajima za mjerenje količine predanog otpada, tzv. otpadomjerima, koji su montirani na vrhu spremnika.

„U slučaju elektronskog ili mehaničkog kvara otpadomjera, korisnicima svejedno nije dozvoljeno odlagati otpad pored spremnika, već u prvi susjedni ispravni spremnik, koji se najčešće nalazi u paru. Čak i u malo vjerojatnom slučaju da su oba uređaja u kvaru, u gradu se u radijusu od 200 do 300 metara uvijek nalazi idući spremnik“, ističe Ljubičić.

Peovica je otpadomjere uvela još 2018. godine, a kvarovi, kaže, nastaju ili zbog tehničkih problema na elektroničkim komponentama, ili zbog zloupotrebe, odnosno prisilnog pokušaja ubacivanja više od 25 litara otpada.

„Naše službe u većini slučajeva reagiraju isti dan na dojavu, a tek kada je potrebno čekati rezervni dio popravak može potrajati dulje. No i tada je barem 19 od 20 otpadomjera u gradu ispravno, što znači da odlaganje otpada pored spremnika nema opravdanja“, naglašava.

Kontrola ispravnosti vrši se elektronskom evidencijom svakog korištenja, a dodatno je nadziru pometači, eko patrola i ostale službe na terenu.

„Neodgovorni građani stvaraju negativnu sliku“

Na primjedbe građana direktor Peovice odgovara kako nezadovoljstva uvijek ima, ali da je stanje u Omišu daleko bolje nego u drugim gradovima na obali.

„Planine otpada uz kontejnere, kakve viđamo drugdje, kod nas ne postoje. Nekolicina neodgovornih korisnika stvara negativnu sliku, dok mi kao davatelj usluge radimo sve što je u našoj ingerenciji da to spriječimo“, poručuje Ljubičić.

Kakve su kazne?

Dodaje kako takve korisnike najprije pokušavaju upozoriti i educirati, a u slučaju ponavljanja prekršaja prijavljuje ih komunalnom redarstvu.

„Razmatramo i dodatne mjere, poput postavljanja kamera, no zasad to nije realno rješenje zbog visokih troškova u odnosu na učinke, ali i zbog neujednačene sudske prakse“, zaključuje Leonardo Ljubičić.

Podsjetimo, prošle godine pilot projekt Peovice, počeo je s prikupljanjem reciklabilnog otpada. Tako se umjesto tzv. "zelenih otoka" koji su dotada bili korišteni te uklonjeni, uobičajene frakcije odvojeno prikupljenog otpada (plastika, metal, tetrapak, papir, staklo, tekstil...) krenule su se skupljati vozilom u ranim popodnevnim satima, a koje se može pratiti preko smartphone aplikacije u realnom vremenu ili preko rasporeda odvoza koji su korisnici dobili uz letak. Time se, kazali su tada, znatno popravljaju rezultati odvajanja, te se također diže nivo discipline i urednosti oko spremnika za miješani komunalni otpad.

Prema podacima Peovice, novi cjenik primjenjuje se od 1. svibnja 2024. godine. Minimalna javna usluga za kućanstva iznosi 9,94 eura, dok je za kategoriju nekućanstvo2 cijena 226 eura. Cijeli cjenik dostupan je na službenim stranicama Peovice.