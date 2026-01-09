Omišani pomeli Bjelovarčane: Olmissum u polufinalu Kupa

Futsaleri Olmissuma drugi su polufinalisti Hrvatskog malonogometnog Kupa! Na Ribnjaku su savladali Bjelovar rezultatom 4:0.

Domaćin je poveo preko Sušca već u drugoj minuti, a potom je u petoj minuti Đurić povećao vodstvo na 2:0, rezultat se nije mijenjao do kraja poluvremena.

Drugo poluvrijeme tek što je počelo, a Barbarić je zatresao mrežu za 3:0. Minutu potom drugi je gol na susretu upisao Đurić za 4:0.

Omišani su putu do polufinala igrali sve utakmice na domaćem terenu i porazili Hajduk rezultatom 4:1 u šesnaestini finala, Vrgorac u osmini finala rezultaom 5:1 i naposljetku Bjevovar koji je izbacio splitski Akademski malonogometni klub Universitas u osmini finala.