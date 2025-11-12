Omišani idu direkt pred Ministarstvo: "Ovim preformansom zahtijevamo zaustavljanje svih aktivnosti"

Udruge 'Savez za Poljica' i 'Volim Omiš' te Građanska inicijativa 'Spasimo Ušće Cetine', u petak, 14. studenog u 11 sati izvest će performans pred Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu.

'Ovim performansom zahtijevamo trenutačno zaustavljanje svih aktivnosti na spornoj trasi omiške obilaznice, koja se namjerava graditi u području pod zaštitom 3. kategorije(zaštićeni krajobraz). Tražimo javnu i neovisnu reviziju projekta prema prijedlogu B neovisnih stručnjaka te želimo pokrenuti transparentan dijalog s građanima, stručnjacima i lokalnom zajednicom o optimalnom rješenju koje neće uništiti prostor, okoliš i budućnost našega grada. Omiš i njegova okolica zaslužuju modernu prometnicu, ali ne po cijenu zdravog razuma i prirodne baštine', pojašnjavaju.

Premijera Andreja Plenkovića, ministre Olega Butkovića i Ninu Obuljen Koržinek te saborske zastupnike pozivaju da dođu te da se 'svojim očima uvjere o kakvoj bi se devastaciji prirode radilo.

'Nakon velikog i dostojanstvenog okupljanja građana u Omišu, na kojem smo jasno poručili da ne pristajemo na promašenu trasu omiške obilaznice kroz zaštićeni krajobraz, nastavljamo našu borbu: mirno, odlučno i zajednički. Na lokaciji će biti izložena maketa koja zorno prikazuje prednosti i nedostatke projekata A i B.

Ovo je poziv na jasan uvid u nefunkcionalno rješenje omiške obilaznice, koje je, osim što je skuplje, složenije i opasnije od ponuđene alternativne opcije, ujedno i rješenje koje devastira okoliš, povećava rizik od odrona te ambijentalno narušava izgled Omiša i Poljica. Ova inicijativa nije politička – ona je izraz građanske odgovornosti i borbe za održivi razvoj.

Pozivamo sve ljude zdravog razuma, a posebice Omišane i Poljičane u Zagrebu da nam se pridruže. Zajedno ćemo pokazati da glas naroda mora biti važniji od sitnih političkih interesa', poručuju organizatori prosvjeda.