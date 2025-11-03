Omiljeni splitski restoran stavio ključ u bravu. Dirljive riječi iz Đira: "Žao nam je sta je Split izgubio jedno..."

Popularni splitski restoran Đir, koji je dugi niz godina bio omiljeno mjesto druženja i zabave na Gripa, službeno je zatvorio svoja vrata. Vijest su objavili na svojoj Facebook stranici:

- Dragi gosti. Naša, a i vaša vrata restorana Đir smo zatvorili. Hvala svima koji su bili dio ove jedne velike priče. Deset godina lijepih uspomena. Žao nam je sta je Split izgubio jedno omiljeno mjesto druženja i zabave. A nove uspomene gradit ćemo u našoj novoj Konobi Lopar. Vrijeme otvaranja je početak iduće nove godine. Još jednom hvala svima! - objavili su na Facebooku.

- “Baš šteta – super hrana i velike porcije, a osoblje uvijek nasmijano i pristojno… Sve dobro se zatvara. Neću nikad oprostiti pileću roladu s umakom od kikirikija - piše jedna korisnica Facebooka.

- Ee, tu smo se družili stalno,

kad je bilo bitno i banalno…

Sad je završila ta era,

ali nešto bolje se smjera.

Samo malo dalje od grada –

nova je od špize Prada.

Pa, vidimo se, dragi ljudi,

i u Konobi Lopar!

Neka nam to za budućnost bude

najljepši dar od vas! - dodaje druga.

- Sretno vam, ali mi je stvarno žao, jer je kod vas bila najbolja spiza u gradu - piše treća...