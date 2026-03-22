Omiljeni hrvatski proizvod ušao u jedan od najvećih trgovačkih lanaca u Europi

Podravkina Lino lada ušla je u jedan od najvećih diskontnih trgovačkih lanaca u Europi.

Riječ je o njemačkom lancu Penny koji posluje u sastavu moćne Rewe grupe u kojoj su još Billa, Bipa, trgovine Rewe. Rewe je treći najveći njemački lanac, iza Schwarz grupe (Lidl, Kaufland) i Aldija. Penny ostvaruje oko 10 milijardi eura godišnjeg prometa, a Rewe grupa blizu 100 milijardi eura.

Usporedbe radi, prihodi svih hrvatskih trgovačkih lanaca u sektoru robe široke potrošnje pretežno s hranom i pićem su manji od devet milijardi eura. Dakle, Penny ima veći promet nego svi hrvatski lanci zajedno! Tek toliko da vam dočaramo što znači pojava Lino lade na Pennyjevim policama.

Nedavno je istraživanje svjetske agencije AC Nielsen potvrdilo kako je Lino lada opet najprodavaniji brend u kategoriji čokoladnih namaza u Hrvatskoj u 2024. godini. Još jednom su na domaćem tržištu potukli izravnog konkurenta – superjaku Nutellu, piše Danica.hr.