Omiljena destinacija za Dalmatince: Smještaj za novogodišnji doček gotovo je nemoguće pronaći

Oni su na metar, dva snijega naviknuti, no i božićnih desetak centimetra ih je razveselilo. Iako ga nije palo puno, snijeg je u Lici pao u pravo vrijeme - za Badnjak, pa je bijeli Božić obradovao i Ličane i one koji su kod njih odlučili provesti blagdane.

Kuće za odmor na području Like popunjene su veći dio godine, ali kada pada snijeg, teško je pronaći slobodnu. Za Novu godinu smještaj na gospićkom području je gotovo potpuno rasprodan.

Na putu do Baških Oštarija krošnje su pod raskošnim bijelim pokrivačem, ali boraviti vani i nije najugodnije jer se uz minus na termometru bura itekako osjeti. Obitelj iz Kaštel Starog zato snježnu idilu promatra iz toplog.

"Lipo nam je ispalo i ono nije baš da smo navikli na bijeli Božić, zato se moramo maknuti u Liku da bi ga doživjeli. Inače, u Dalmaciji toga nema. Danas je u Dalmaciji nekih 12 stupnjeva, a ovdje -1, tako da razlika je velika zaista", kaže Danijela Rozga iz Kaštel Starog koja je došla u posjet rodbini, piše Net.hr.

Omiljena destinacija za Dalmatince

Planinsko mjesto na pola puta od Gospića do Karlobaga poznato kao jedno od omiljenih i bližih snježnih izletišta za Dalmatince.

"Gostiju imamo nešto, ali idućih dana očekujemo puno više. Ovih dana se pripremamo za doček Nove godine u podne. Imamo glazbu, kuhanog vina u izobilju, naše domaće kobasice koje mi tradicionalno radimo, frite i sva ova zimska jela", kaže Ankica Jurković, kuharica hostela u Baškim Oštarijama, a njezin mladi kolega konobar Damjan Kočoski se slaže kako je temperatura ispod nule idealna je za predah uz neko od tipičnih specijaliteta koji se jedu u ovo doba godine.

"Danas za ručak imamo grah varivo, imamo vinski gulaš, imamo domaća juha, domaća kobasica sa dinstano zelje i krumpirima. Pravi zimski i pravi lički ručak", kaže.

Samo na širem području Gospića i okolnih mjesta je oko 1440 turističkih kreveta. Već sada je teško pronaći smještaj oko Nove godine.

"Goste imamo cijelo ovo vrijeme, pa i sada. I za novogodišnje praznike smo bukirani, radi se većinom o obiteljskim gostima, koji dolaze malo osjetiti zimu i ličku idilu. Ovi za Božić su baš imali sreće da su pogodili snijeg. Bijeli Božić nas je dočekao", zadovoljan je Božo Ćaćić, vlasnik kuće za odmor iz Brušana.

Zadovoljni u turističkoj zajednici

Što se tiče popunjenosti zadovoljna je i direktorica TZ Grada Gospića Maja Strilić. "Situacija je odlična što se tiče popunjenosti, kuće za odmor su neću reći 100 posto, ali 99 posto popunjene. Negdje smo na 9 posto noćenja više nego prošlu godinu, ukupno 57 tisuća noćenja na području Grada. Ljudi ovdje dolaze po mir, tišinu. Sigurno ste mogli vidjeti i puno tih registracija Šibenik, Zadar, Zagreb", kaže Strilić.

Snijega, koji je pao za Badnjak u Gospiću, bilo je tek 10-ak centimetara i već se skoro sasvim otopio. Problema na cestama nije bilo, pa čak i cestari žale za jačim ličkim zimama, piše Net.hr.

"Više je palo na području Plitvičkih jezera, tamo ima 20-ak centimetara. Mi ga svi Ličani željno očekujemo, on je naš lički identitet, pa čak i mi cestari koji najviše posla s njim imamo, i nama je ružno kad ga nema", kaže Joso Vrkljan, direktor Lika cesta i poručuje da su cestari spremni kad god snijeg krenuo padati.

I prije ispraćaja stare godine očekuje se novo zahlađenje, pa se nije uzaludno nadati da će ponovno zalepršati i pahulje.