Olujna bura zatvorila A1 i magistralu, prekidi u pomorskom prometu

Zimska ciklona donijela je ozbiljne poteškoće u prometu i svakodnevnim aktivnostima, a za veći dio obale i zaleđa na snazi su žuta upozorenja zbog potencijalno opasnih udara vjetra.

Prema podacima Meteoalarma, upozorenja vrijede za cijelu Dalmaciju.U većem dijelu regije očekuje se umjerena do jaka bura s udarima do 85km/h.

Posebno se upozorava na opasnost od letećih krhotina i otežano kretanje na otvorenom, valove opasne za manja plovila i moguće prekide u pomorskom prometu.

Neiskusnim pomorcima savjetuje se da izbjegavaju isplovljavanje, dok se putnicima preporučuje praćenje informacija o trajektnim i katamaranskim linijama.

Promet u kolapsu: Zatvorene ključne prometnice

Zbog olujnog vjetra zatvoren je niz ključnih prometnica:

- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

- Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

- državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

- Paški most

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac između unutrašnjosti i Dalmacije.

U Lici su dodatno na snazi ograničenja zbog zimskih uvjeta, dok se vozačima savjetuje poseban oprez, prilagodba brzine i obvezna zimska oprema.

Prekinute trajektne i katamaranske linije

Zbog jakog vjetra u prekidu su i brojne pomorske linije:

- trajekti: Sumartin – Makarska, Prizna – Žigljen, Vis – Split

- katamarani: Pula – Zadar – Pula, Novalja – Rab – Rijeka

Mogući su i dodatni poremećaji u prometu, osobito tijekom dana.

Promjenjivo vrijeme uz buru i povremenu kišu

Prema prognozi DHMZ-a, Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. U južnim krajevima u prvom dijelu dana mogući su kiša i pljuskovi.

Temperature će se kretati od 4 do 9 °C ujutro, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 10 i 13 °C.