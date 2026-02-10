"Okusi zavičaja s Baltika": Splićanin oprao teglu džema kupljenu u Lidlu, nije mogao vjerovati što se pojavilo ispod etikete

Potrošačka košarica u Hrvatskoj bilježi značajan rast skupoće, a pri svakodnevnom odlasku u kupovinu, većina kupaca želi za svoj novac dobiti i kvalitetan proizvod. Kupci danas teže kvalitetnim namirnicama, a kako su trgovačke centre preplavile namirnice iz mnogih drugih država, veliki dio Hrvata želi kupovati hrvatski proizvod.' Kupuj hrvatsko' slogan je kampanje koja podržava domaće, lokalno. Kupujmo hrvatsko, najprepoznatljivija i najdugovječnija kampanja koju provodi Hrvatska gospodarska komora, kojoj je cilj promovirati kvalitetne hrvatske proizvode i usluge te senzibilirati javnost o važnosti kupnje domaćih proizvoda/usluga.



“Okusi zavičaja” i džem koji je pokrenuo sumnju

''Okusi zavičaja'' robna je marka trgovačkog lanca ''Lidl'' koja dolazi iz svih krajeva Hrvatske, od zagorskih brega, Jadranskog mora pa do slavonskih ravnica. Rekli bi jedan od najpopularnijih i najprodavanijih Lidlovih marki. Ekstra džem od višanja jedan je od proizvoda iz palete serije ''Okusi zavičaja'' i koji je tema današnje priče. Naime, na adresu našeg portala stigla je poruka zabrinutog čitatelja koji se pita kupuje li u Lidlu ''mačka u vreći''. Spomenuti džem od višanja, po riječima čitatelja, kupuje redovno ali pri jednom pranju staklenke u perilici posuđa ostao je vidno šokiran. Etiketa ''Okusi zavičaja'' je spala, a ispod je ostala sasvimdruga etiketa. Čitatelj se pita kupuje li hrvatski proizvod ili "Okus zavičaja" ipak nema nikakve veze sa zavičajem koji prosječni kupac zamišlja, barem u Hrvatskoj.

Litva, cijena i provjera na terenu

Na temelju vidljivih ostataka na staklenki i našom pretragom na internetu došli smo do zaključka kako se radi o džemu od višanja koji se može kupiti u Litvi. Postavlja se pitanje, je li u staklenki ekstra džem od višanja hrvatskog ili litavskog porijekla.

Sami smo se htjeli uvjeriti u tvrdnju navoda našeg čitatelja te smo se uputili u obližnji Lidl i pronašli spomenuti džem. Cijena proizvoda je 2,69 eura za staklenku od 630 grama. Džem je, zaista, ukusan, osjete se komadi voća i cijena je prihvatljiva. Oprali smo staklenku u perilici posuđa te smo se uvjerili u istinitost navoda našeg čitatelja s početka priče. Ispod etikete ''Okusi zavičaja'' nazire se etiketa na litavskom jeziku. Ako ne znate što tražite, teško bi na prvu shvatili.



Odgovor Lidla: Hrvatski proizvod koji se nije uspio prodati u Litvi

Upit o spornoj etiketi uputili smo trgovačkom lancu Lidl, a oni su na odgovorili da je u konkretnom slučaju riječ o istom proizvodu domaćeg dobavljača koji se proizvodi i za izvoz na druga tržišta. Je li to, zaista tako, sa sigurnošću ne možemo znati.

Nadalje iz Lidla pojašnjavaju, da je bila proizvedena dodatna paleta proizvoda za Litvu, no kako narudžba nije realizirana, proizvodi su preuzeti za prodaju na hrvatskom tržištu. Dobavljač je pritom na proizvod stavio odgovarajuću deklaraciju za hrvatsko tržište i robnu marku Okusi zavičaja, sukladno važećim propisima.

Također, iz trgovačkog lanca Lidl naglašavaju da se radi o proizvodu jednakog sastava, kvalitete i podrijetla, koji se distribuira na više tržišta, što potvrđuje kvalitetu i konkurentnost proizvoda našeg dobavljača.

Na internetskim stranicama 'Okusi zavičaja' pronaći ćete puno proizvoda koje, vjerujemo, kupujete svakodnevno. Za njihov ekstra džem od višanja stoji da je on energetski boost na početku dana namazan na tost ili kruh ili pak vrhunski sastojak u tortama i kolačima. Ali…

Jesmo li, zaista, sigurni što kupujemo. Vjerujemo li svakoj etiketi, deklaraciji i je li nas odgovor Lidla uvjerio da, zaista, kupujemo hrvatski proizvod. Bilo kako bilo, ako se zaista radi o hrvatskoj višnji, ovakav način odnosa prema kupcu je savršen za poljuljati povjerenje.

Bilo bi zanimljivo vidjeti smijelo Lidl istu stvar napraviti na području njemačkog govornog područja.