Okupljaju se županijski vijećnici: ukupno 53. točke dnevnog reda, evo koliko će novaca iz proračuna dobiti stranke

Potrajalo je od posljednje sjednice Županijske skupštine, ali dobro, bili su blagdani na kraju prošle godine pa je onda depresivni siječanj u kojem tradicionalno nema okupljanja predstavnika lokalne vlasti...

Pa je eto 6. Sjednica u ovom sazivu najavljena za ponedjeljak 23. veljače: ukupno 53. točke dnevnog reda, ne bi trebalo biti ništa posebno spektakularno ili važno, ali nikad se ne zna oko čega se može zakomplicirati rasprava. Uglavnom, dosta je točaka vezano za poduzetnike (odnosno subvencije istih), većina ih je tehničke naravi, uvijek na Županijskoj skupštini ima onih koncesijskih točaka, kao i očitovanja na pravo prvokupa kulturnih dobara koje se namjeravaju prodavati.

Izdvojit ćemo jednu točku koja je također čisto protokolarna, ali može biti zanimljiva čitateljima: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2026 godinu!

Dakle financiranje stranaka, a kako daleko najviše vijećnika ima HDZ, 20 pa njima ove godine pripada gotovo 156 tisuća eura. Drugi su, još uvijek SDP-ovci, zahvaljujući šest vijećnika primit će 48,6 tisuća eura za politički rad. Centar (5) i Most (4) dobit će iz proračuna 40 odnosno 32 tisuće eura, HGS s tri vijećnika uprihodit će 24 tisuće eura ove godine, DP-u (2) pripada 15,4 tisuće, a svi ostali imaju po jednog vijećnika i njihovim matičnim strankama (Direkt, HSP, Možemo, Domino) pripada po 7,718 eura.