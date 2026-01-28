Okorjeli Hajdukovac vraća se kući: Mnogi ga pamte po kobnom golu s centra, zamalo je ostao paraliziran...

Kaštel Gomilica, Hajduk, Solin, Zmaj Makarska, Primorac Stobreč, Hajduk, CSKA Sofija, Pogon Szczecin, Ruch, Pogon II - Hajduk. Tako glasi vremeplov karijere iskusnog splitskog čuvara mreže Dantea Stipice (34). Da, čeka se samo službena potvrda Stipičinog povratka na Poljud nakon što je otišao početkom 2018. godine. Gradom pod Marjanom brzo se proširila iznenađujuća vijest po kojoj će Stipica opet u hajdučku odoru, istu onu koju je davnih dana napustio teška srca, prenose SN.

Prirodno se na te novosti odmah zapitati čemu povratak, kako je do njega došlo. Zapravo, priča je u srži vrlo jednostavna. Hajduk trenutno na popisu prve momčadi raspolaže s tek trojicom vratara, a na pripremama je bio i četvrti, Ivan Pocrnjić. Oduzmemo li tom nizu nezgodno ozlijeđenog Ivicu Ivušića, ostajemo tek na Siliću te mladom Ukrajincu Fesyuku. Kako je ranije ove zime klub napustio Ivan Lučić, onda je jasno da se otvorila potreba za iskusnim vratarom koji će biti spreman uskočiti kada god to zatreba. Svaka ozbiljna momčad, a Hajduk se takvom smatra, mora na vratima imati tri provjerene opcije. Odmah je krenula strujati i zabrinutost o stanju Ivice Ivušića, ali dolazak Stipice ne znači da se stanje pogoršalo, ili da će se oporavak razdužiti. Iskusni čuvar mreže dolazi biti iskusna ruka podrške Toniju Siliću dok se hrvatski reprezentativac ne oporavi, a kad tome bude tako, lako će preuzeti ulogu trećeg vratara. Priča je, dakle, slična onoj Banićevoj ljetos kada je on bio projiciran kao podrška Siliću, još tamo prije dolaska Gonzala Garcije.

S Danteom Stipicom se, pak, Bijelima nije bilo teško dogovoriti. Njemu je dosta inozemstva, želi u 35. godini kući, na isto mjesto koje je napustio prije šest i pol godina. I nikad nije krio da ga je napustio teško i nerado. Stipica je okorjeli Hajdukovac i jedva je dočekao poziv s Poljuda tako da se njegov povratak može nazvati i "win-win" poslom, poslom obostrane koristi. Hajduk će uvijek imati spremnu i provjerenu opciju, dok će Stipica nakon višegodišnjeg izbivanja opet biti sa svojim ljudima.

Presjek Stipičine post hajdučke ere govori da je za poljski Pogon odigrao čak 142 utakmice, dok je u 51 put ostavio mrežu čistom. Dugih je šest i pol godina Stipica bio pri prvoligašu iz Szczecina te se može kazati kako je postao i legenda Pogona. Kako svako duže putovanje ima ljepših i ružnijih poglavlja, tako je Stipica bio proglašavan najboljim vratarom poljske Ekstraklase, da bi posljednje vrijeme proveo odbačen, u drugoj momčadi Pogona. No, to ni blizu nije najgore što mu se dogodilo. Naime, u kolovozu 2023. godine je pretrpio ozljedu koja mu je skoro završila karijeru i promijenila cijeli život. Suigrač mu je na jednom treningu neobjašnjivo skočio na vrat, a Stipica je gotovo ostao paraliziran. Kako je tad govorio, sam Bog ga je spasio. Tri je tjedna bio na intenzivnoj njezi, a na kraju i pobijedio u vjerojatno najtežoj utakmici do sada. Svakako, u već polako i poznim godinama nije više vidio smisao u dangubljenju u Poljskoj i rado se vraća na Poljud, u klub čije je dijete i tamo gdje je sve počelo.

Presjek Stipičine post hajdučke ere govori da je za poljski Pogon odigrao čak 142 utakmice, dok je u 51 put ostavio mrežu čistom. Dugih je šest i pol godina Stipica bio pri prvoligašu iz Szczecina te se može kazati kako je postao i legenda Pogona. Kako svako duže putovanje ima ljepših i ružnijih poglavlja, tako je Stipica bio proglašavan najboljim vratarom poljske Ekstraklase, da bi posljednje vrijeme proveo odbačen, u drugoj momčadi Pogona. No, to ni blizu nije najgore što mu se dogodilo. Naime, u kolovozu 2023. godine je pretrpio ozljedu koja mu je skoro završila karijeru i promijenila cijeli život. Suigrač mu je na jednom treningu neobjašnjivo skočio na vrat, a Stipica je gotovo ostao paraliziran. Kako je tad govorio, sam Bog ga je spasio. Tri je tjedna bio na intenzivnoj njezi, a na kraju i pobijedio u vjerojatno najtežoj utakmici do sada. Svakako, u već polako i poznim godinama nije više vidio smisao u dangubljenju u Poljskoj i rado se vraća na Poljud, u klub čije je dijete i tamo gdje je sve počelo.

Najplodnije hajdučke sezone za Stipicu su bile one 16/17 i 17/18 kada na vratima Bijelih u prvenstvu stao ukupno 40 puta. Ukupno je u prvom hajdučkom mandatu Stipica upisao 71 nastup, primio 81 zgoditak, a 22 puta ostavio mrežu čistom. Mirnog, pristojnog i školovanog momka ipak glavnina hajdučkog puka pamti po uzvratnom susretu pretkola Europske lige protiv Evertona kada mu je na Poljudu legendarni Islanđanin Gylfi Sigurdsson zabio gol s centra. Gol koji je tada ubio svaku nadu da Hajduk može napraviti čudo i srušiti Premijerligaša. U najboljim danima svoje karijere je hajdučke vratnice dijelio s Lovrom Kalinićem, a zatim godinama bio neprikosnoven u Bugarskoj i Poljskoj. Sasvim je, pak, jasno da je njegov zenit davno prošao, a sada se u smiraj karijere vraća kući igrati ulogu mentora.

Ta vijest jest na prvu čudna i neočekivana, ali kad se realno sagleda vratarska situacija, povratak Stipice itekako ima rezona. U trenutku kad je datum Ivušićeva povratka nepoznat, Lučić otišao, a jedine zamjene Toniju Siliću mladci Fesyuk i Pocrnjić, Stipica se čini kao idealan za mir u kući, da bude vojnički spreman stati na gol u slučaju, ne daj Bože, bolesti, kartona ili ozljeda. I tako će Dante Stipica napraviti puni krug. Nogometni je put započeo na Poljudu, a tamo će ga, čini se, i završiti.